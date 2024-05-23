الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صناعة الطباعة" تتعاون مع منظمة التغليف الدولية لتدريب العاملين بالقطاع

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

أعلنت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس، بدء تدريب العاملين بقطاع الطباعة والتغليف بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية في الفترة من 26 إلي 28 مايو 2024 بمركز مصر للمؤتمرات للدولية بالتزامن مع معرض بروباك 2024.


وأشارت غرفة الطباعة والتغليف في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن التدريب يستهدف كل الشركات والعاملين بمجال التعبئة والتغليف بشكل عام ومدته 3 أيام ومجاني بالكامل ويتم منح المشتركين شهادة من منظمة التغليف الدولية WPO بآخر يوم من التدريب.


وأوضحت الغرفة أنه سيتم تقديم المحتوى باللغة الإنجليزية، ويمكن تسجيل أكثر من شخص من نفس الشركة للحضور من خلال التسجيل عبر الغرفة .

وتابعت أن مجلس إدارة الغرفة يسعى إلى توفير كافة الدعم والتدريب للشركات الأعضاء بهدف ثقل مهاراتهم واطلاعهم على كافة مستجدات وتطورات صناعة التغليف والطباعة حول العالم.

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