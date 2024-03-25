الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين غرفة صناعات الطباعة والمركز القومي للبحوث

غرفة صناعات الطباعة
غرفة صناعات الطباعة والتغليف

وقعت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، برتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث لربط الصناعة بمراكز البحث العلمى بمصر فى مجال صناعات الطباعة والتغليف فى سابقة لم تحدث من قبل مع غرفة صناعات الطباعة والتغليف منذ نشأتها.

وجاء توقيع البروتوكول على هامش حفل السحور السنوي لغرفة الطباعة والتغليف والذي شارك فيه عدد كبير من الشركات وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث وقع من جانب الغرفة المهندس نديم إلياس رئيس الغرفة ومن جانب المركز القومي للبحوث  الدكتورة جوسلين يحيى صليب عميد معهد بحوث الصناعات الكيماوية بالإنابة عن الاستاذ الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث.

البروتوكول يستهدف التعاون في مجال الاستفادة من البحوث الصناعية ومخرجاتها 

وقال المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف، إن البروتوكول يستهدف التعاون في مجال الاستفادة من البحوث الصناعية ومخرجاتها من منتجات وخدمات في مجال صناعات الطباعة والتغليف وتسويقها للمجتمع الصناعي وخلق فرص استثمارية جديدة، وكذلك استفادة الشركات أعضاء الغرفة من إمكانيات مركز البحوث والمعامل في تطوير قطاع الطباعة والتغليف.

وأوضح المهندس نديم إلياس، أنه من المرتقب تنفيذ مبادرات مشتركة بين الغرفة والمركز تستهدف تنمية وتطوير المنتجات المتعلقة بقطاع التغليف والطباعة وتعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي وإحلال الواردات وتنمية الصادرات.

وأكد رئيس غرفة الطباعة، أن البروتوكول يستهدف تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال بقطاع صناعة الطباعة والتغليف وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

وشدد "إلياس"، على أن صناعات الطباعة والتغليف هي صناعة متداخلة مع كل الصناعات وتؤثر تأثير مباشر على حفظ المنتجات وتداولها وزياد ة معدلات التصدير، لذا فإن هذا البروتوكول يستهدف دعم هذه الصناعة وحل كافة العوائق والمشكلات التي تواجه القطاع وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالقطاع.

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