موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر 2022/2023 ومشوار الفريقين للتأهل

على الرغم من وجود أربعة شهور متبقية، على موعد قمة نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، والذي يجمع بين الأهلي والزمالك، إلا أن البحث عن هذه المواجهة المرتقبة والمنتظرة من جميع متابعي الساحرة المستديرة، سيظل المتصدر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل، حتى انتهاء المباراة ومعرفة الفريق المتوج بالكأس.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2022/2023

من المقرر أن تقام المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، بين الكبيرين الأهلي والزمالك، الأربعاء الموافق 13 مارس من العام المقبل 2024، على ستاد (القاهرة الدولي أو برج العرب بالإسكندرية أو ربما السلام).

ويأتي ذلك، نظرا لما تشهده دائما مباريات القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، في جميع المسابقات المحلية والقارية، من إثارة وندية وقوة.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

تنقل المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته الأربعاء الموافق 13 مارس من العام المقبل 2024، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق قمة نهائي كأس مصر بين قطبي الكرة المصرية المارد الأحمر والفارس الأبيض، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء عبر أون 1 أو أون 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

فرصة للجمع بين الثنائية وأخرى لمحو كابوس الموسم الصفري

المباراة ستكون فرصة رائع للكبيرين الأهلي والزمالك، فكل فريق منهم سيدخل قمة نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)، بأهداف مختلفة، المارد الأحمر يريد الجمع بين الثنائية المحلية الدوري والكأس مرة أخرى، وتعويض إخفاق بطولتين فقدهما الفريق مطلع الموسم الجاري، وهم كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، وتوديع الدوري الإفريقي في نسخته الأولى تاريخيا على يد صن داونز الجنوب إفريقي، الذي أصبح بمثابة عقدة إزالية للأهلي.

أما الفارس الأبيض، يسعى بكل قوة لمحو كلمة الموسم الصفري الماضي (2022/2023)، من سجلات الفريق، بعد الخروج من جميع البطولات الواحدة تلو الأخرى.

مشوار الأهلي والزمالك بكأس مصر (نسخة 2022/2023)

استهل المارد الأحمر رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر، بالفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32، ثم الداخلية بهدفين نظيفين بدور الـ16، والمصري البورسعيدي 2/1 في دور الثمانية، وأخيرا إنبي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

أما الزمالك، فنجا من مفاجأة فريق بروكسي المدوية بريمونتادا مثيرة بنتيجة 3/2 في دور الـ32، وفاركو 3/1 في دور الـ16، والمقاولون العرب 6/1 في دور الثمانية، وأخيرا بيراميدز عن طريق ضربات الجزاء 4/3، عقب انتهاء الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3/3.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس مصر برصيد 38 بطولة، كان آخرها نسخة 2021/2022، على حساب بيراميدز بنتيجة 2/1، في سهرة رمضانية كروية خلال شهر أبريل الماضي 2023.

ويلي المارد الأحمر غريمه التقليدي الزمالك، برصيد 28 بطولة، كان آخرها نسخة (2020/2021)، على حساب منافسه اللدود الأهلي، في يوليو 2022، بنتيجة 2/1.