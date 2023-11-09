موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2022

أصبح البحث عن موعد نهائي بطولة كأس مصر نسخة (2022/2023)، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل مؤخرا، لاسيما بعد معرفة طرفي المباراة النهائية من البطولة، وهم قطبي الكرة المصرية (الأهلي والزمالك).

وتحظي جميع مباريات القمة بين الكبيرين الأهلي والزمالك سواء في مسابقة الدوري "دوري نايل"، وكأس مصر وكأس السوبر المحلي، أو في مسابقات الاتحاد الإفريقي "دوري أبطال إفريقيا"، بمتابعة وشغف شديد من جميع عشاق الساحرة المستديرة داخل مصر وخارجها.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك (موسم 2022/2023)

وتقام المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مساء يوم 13 مارس من العام المقبل 2024، على ستاد القاهرة الدولي.

مشوار الأهلي والزمالك بكأس مصر (موسم 2022/2023)

استهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه كأس مصر، بالفوز على منتخب السويس بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ32، ثم الداخلية 2/0، في دور الـ16، والمصري البورسعيدي 2/1، في دور الثمانية، وأخيرا إنبي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

أما الزمالك، فنجح في تفادي مفاجأة فريق بروكسي المغمور بريمونتادا مثيرة بنتيجة 3/2 في دور الـ32، وفاركو 3/1 في دور الـ16، والمقاولون العرب 6/1 في دور الثمانية، وأمس على حساب بيراميدز عن طريق ضربات الجزاء 4/3، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3/3.

الأهلي صاحب الرقم القياسي في الكأس يليه الزمالك

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس مصر، برصيد 38 لقب، يليه غريمه التقليدي الزمالك برصيد 28 بطولة.

وكنت أخر ألقاب الأهلي من بطولة كأس مصر، نسخة موسم (2021/2022) على حساب بيراميدز بريمونتادا مثيرة وقاتلة للأهلي بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي خلال شهر أبريل الماضي 2023، في سهرة رمضانية كروية.

أما الزمالك، فكنت أخر ألقابه من بطولة كأس مصر نسخة موسم (2020/2021)، على حساب غريمه التقليدي الأهلي، بنتيجة 2/1، خلال شهر يوليو من عام 2022.