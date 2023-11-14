كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة إمكانية تأجيل قمة الأهلي والزمالك مجددا، في مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

شوبير: قمة الأهلى والزمالك مهددة بالتأجيل مجددًا لهذا السبب (فيديو)

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم: "نتائج مباريات النادي الأهلي بكأس العالم للأندية بالسعودية، ستكون الفيصل النهائي في تأجيل قمة الأهلي والزمالك من عدمه".

وأضاف: "هناك مباريات أخرى مهددة بالتأجيل للأهلي، هذا يتوقف على مسيرة الفريق الأحمر بصفة كليا بمونديال السعودية، وهو ما يضع لجنة المسابقات برابطة الأندية في أزمة كبيرة".

وأكمل شوبير: "الأزمة تتمثل في إمكانية زيادة عدد المباريات المؤجلة للنادي الأهلي، وعدم إيجاد مواعيد لتسكن هذه المؤجلات، لا سيما بعد تأجيلات أمس الإثنين".

وأوضح: "تم تأجيل مباراة بيراميدز مع الجونة، لارتباط السماوي بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وكذلك مودرن فيوتشر مع المصري، بسبب الكونفيدرالية الإفريقية".

وزاد نجم الأهلي الأسبق: "الأزمة الكبرى، ستكون في إمكانية إيجاد موعد مناسب لإقامة قمة الأهلي والزمالك مجددا في حالة تأجيلها، والمقرر له 15 فبراير المقبل 2024".

وأشار شوبير إلى أنه في حالة فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي بكأس العالم، سيتم تأجيل مباراة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وأردف: "في هذه الحالة سيكون ليس أمام رابطة الأندية، غير تأجيل قمة الأهلي والزمالك، بسبب إقامة مباراة الفريق الأحمر أمام بطل الجزائر يوم 17 فبراير 2024، وهو ما يتعارض مع موعد القمة".

واختتم: "لجنة المسابقات برابطة الأندية، تعمل الآن على إيجاد حل جذري ونهائي لهذه المشكلة، التي ربما تزداد مع ارتفاع عدد مؤجلات النادي الأهلي بمسابقة دوري نايل".

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة دوري نايل تشهد حاليا فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول، بمواجهتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، في الجولتين الأولى والثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).