الأهلي وسموحة وفيوتشر والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة السابعة بـ دوري نايل

انتهت أمس الأحد منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، وذلك بإقامة 3 مباريات، وهم الإسماعيلي وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر وإنبي والمصري والبنك الأهلي.

مباريات دوري نايل

ومع انتهاء منافسات الجولة السادسة، أصبح البحث عن الجولة التالية وتحديدا السابعة، هو المسيطر بكثافة على كافة محركات جوجل الآن.

ويأتي ذلك، نظرا لتوقف مسابقة دوري نايل عقب الجولة السادسة، لارتباط المنتخب الوطني الأول بمواجهتي سيراليون وجيبوتي، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والمزمع إقامته في كلا من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ولكن مع هذا التوقف، ستقام بعض المباريات المؤجلة لنادي الأهلي بـ دوري نايل، مثل مواجهتي سيراميكا كليوباترا والمؤجلة من الجولة الثانية، بعد غدا الأربعاء، والجونة السبت القادم، والمؤجلة من الجولة الرابعة.

وتشهد الجولة السابعة استمرار ظهور الأهلي على الساحة المحلية، عقب انتهاء ارتباطاته القارية وتحديدا بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى تاريخيا.

وتقام الجولة السابعة بدوري نايل على مدار 4 أيام متواصلة، تبدأ من 28 نوفمبر الجاري وتنتهي في الأول من ديسمبر المقبل.

مواعيد مباريات الجولة السابعة بدوري نايل (2023/2024)

الثلاثاء 28/11/2023

بيراميدز & الإسماعيلي.. الرابعة عصرا (ستاد الدفاع الجوي).

الأهلي & سموحة.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الأربعاء 29/11/2023

مودرن فيوتشر & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الخميس 30/11/2023

الاتحاد السكندري & زد.. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية).

طلائع الجيش & الجونة.. السابعة مساء (ستاد جهاز الرياضة العسكري).

فاركو & المقاولون العرب.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الجمعة 1/12/2023

إنبي & المصري البورسعيدي.. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الداخلية & بلدية المحلة.. الرابعة عصرا (ستاد السلام).

البنك الأهلي & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

نتائج الجولة السادسة بدورى نايل

سموحة 0 الاتحاد السكندري 1

الزمالك 1 زد 2

سيراميكا كليوباترا 2 بيراميدز 0

الجونة 2 الداخلية 0

المقاولون العرب 1 الأهلي 2

بلدية المحلة 3 فاركو 2

الإسماعيلي 2 طلائع الجيش 3

مودرن فيوتشر 0 إنبي 1