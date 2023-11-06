"إقالة أوسوريو والسقوط الأول لبيراميدز".. حصاد الجولة السادسة بدوري نايل

شهدت نتائج الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، والتي اختتمت أمس الأحد، العديد من الظهور والأرقام الغريبة، سواء على مستوى فرق القمة والقاع.

كما شهدت هذه الجولة أيضا، نزيف نقاط متواصل ونتائج لم يتوقعها أكثر المتشائمين، نرصدها لكم في السطور التالية.

زد يطيح بأوسوريو

نتيجة لم تكن في البال، على الرغم من الاستقرار الإداري، الذي ينعم به النادي حاليا عقب اختيار مجلس إدارة جديد، إلا أن اللاعبين والجهاز للزمالك، كان لهما رأيا مخالفا غير ذلك، وهو تذوق مرارة الهزيمة الثانية على التوالي وبنفس النتيجة أيضا، أمام زد بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل، وهو ما كلف المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منصبه، عقب تراجع الفريق للمركز التاسع برصيد 8 نقاط، مبتعدا عن القمة.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد أعلن أمس الأحد، إقالة أوسوريو ومساعده الأجنبي بالإضافة إلى مدحت عبدالهادي، وتكليف معتمد جمال بالمهمة الفنية للفريق بصفة مؤقتة لحين اتمام التعاقد مع مدرب جديد.

كما قرر بالأمس، أيضا إيقاف ثلاثي الفريق مصطفى الزناري وأحمد فتوح، ومحمد صبحي حارس المرمى، لنهاية الموسم الحالي (2023/2024)، مع عرضهما للبيع وتحويلهم للتحقيق، عقب خروجهم من معسكر الفريق الأبيض المغلق، قبل مباراة زد، دون موافقة الجهاز الفني ورفضهم العودة.

زد يطيح بأوسوريو من الزمالك

السقوط الأول لبيراميدز

بهدفين دون رد أمام سيراميكا كليوباترا، كانت الهزيمة الأولى لـ"بيراميدز" هذا الموسم بدوري نايل، إلا أن الفريق السماوي مازال متربعا على القمة برصيد 13 نقطة.

سيراميكا يلحق بـ"بيراميدز" الهزيمة الأولى بالدوري

الإسماعيلي يواصل النزيف

واصل فريق الإسماعيلي، مسلسل نزيف النقاط المستمر، عقب الهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره أمام طلائع الجيش بنتيجة 3/2، وهو ما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر، بجدول ترتيب دوري نايل، جمعها من فوز يتم وتعادل وحيد و4 هزائم.

طلائع الجيش

إنبي يحرم فيوتشر من القمة

حرم فريق إنبي نظيره مودرن فيوتشر من التربع على قمة دوري نايل منفردا، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 13 نقطة.

إنبي يحرم فيوتشر من الوصول للقمة

الفوز الأول

برباعية دون رد، حقق فريق البنك الأهلي، فوزه الأول بمسابقة دوري نايل هذا الموسم، على حساب المصري البورسعيدي، أمس الأحد، في ختام منافسات الجولة السادسة بدوري نايل.

كما يعد هذا الفوز هو الأول أيضا، لطارق مصطفى المدير الفني الجديد للفريق، خلفا لليوناني بابا فاسيليو، الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج، واحتلال الفريق المركز الأخير بلا أي رصيد من النقاط.