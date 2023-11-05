الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلى يسحب 3 نقاط من رصيد المصرى بعد الفوز برباعية فى الدورى

البنك الأهلي والمصري
البنك الأهلي والمصري

حقق البنك الأهلي فوزه الأول في بطولة دوري نايل موسم 2023-2024، بعدما سحق المصري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد.

وفريق البنك الأهلي بدأ المباراة بقوة وتقدم بعد دقيقة واحدة فقط من بداية اللقاء عن طريق أسامة فيصل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق البورسعيدي.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز كريم بامبو الهدف الثالث لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 54، بعدما تلقى تمريرة رائعة من أسامة فيصل قبل أن يراوغ عصام ثروت حارس المصري بشكل رائع ويسدد في الشباك.

وعاد أسامة فيصل من جديد ليسجل الهاتريك والهدف الرابع للبنك الأهلي في الدقيقة 62 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

اقرأ أيضا.. "المصري" يخصم مليون جنيه من مروان حمدي

أحداث المباراة

البنك الأهلي تقدم في الدقيقة الأولى بعد تسديدة قوية من إسحاق يعقوب لاعب البنك من خارج منطقة الجزاء ردت من باهر المحمدي ووصلت إلى أسامة فيصل فسدد كرة بباطن القدم اليمنى سكنت يسار المرمى.

في الدقيقة 8 تسديدة قوية من أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء أمسك بها عصام ثروت من أسفل يمين مرماه.

وجاء الهدف الثاني لصالح البنك الأهلي بعد خطأ في التمرير من دفاع المصري، فوصلت الكرة إلى كريم بامبو فمرر الأخير كرة إلى أسامة فيصل المنطلق يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى.

في الدقيقة 17 انفراد تام بالمرمى من غيلاس قناوي لاعب المصري يسار منطقة الجزاء ولكنه سدد كرة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

فرصة جديدة لصالح فريق البنك بعد انفراد تام بالمرمى من كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، ولكنه سدد كرة أبعدها الدفاع ثم تابعها إبراهيم حسن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها عصام ثروت من يسار مرماه.

في الدقيقة 31 تسديدة قوية من غيلاس قناوي لاعب المصري من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد أبو جبل من يمين مرماه.

تسديدة قوية من أمادو جولدي باه لاعب المصري من خارج منطقة الجزاء ردت من أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي.

الهدف الثالث لصالح البنك الأهلي تم إحرازه بعد تمريرة من أسامة فيصل وضعت كريم بامبو في انفراد تم بالمرمى فراوغ الأخير الحارس عصام ثروت ثم سدد كرة سكنت المرمى الخالي.

وسجل أسامة فيصل "الهاتريك" بعد تمريرة من كريم بامبو وصلت إلى أسامة فيصل داخل منطقة الجزاء، فاستلم الأخير الكرة بشكل رائع ثم سدد بوجه القدم على الطاير سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 89 بطاقة صفراء من نصيب جريندو لاعب البنك الأهلي بعد تدخل قوي على فخر الدين بن يوسف في منتصف الملعب.

البنك الأهلي المصرى البورسعيدى دوري نايل 2023 2024 مباراة المصري والبنك الأهلي أسامة فيصل

مواد متعلقة

المصري البورسعيدي يعلن دعمه للقضية الفلسطينية

المصري البورسعيدي ينهي أزمة القيد بعد حل مستحقات صفقة أوكبوتو

الأكثر قراءة

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

أنقذوا أطفال غزة.. الشعوب الأوروبية تنتفض ضد حكوماتها اعتراضًا على دعمها المجازر الصهيونية

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

أمير كرارة يرد على محمد سلام بعد قصة استبعاده من "بيت الرفاعي"

إقالة أوسوريو وعرض ثلاثى الفريق للبيع.. أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك

"اصمدوا فى أرضكم ونحن معكم".. رسالة من الشارع المصرى للشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس

تهديد القنبلة النووية فى غزة.. ليست المرة الأولى للوزير الإسرائيلى المتطرف