البنك الأهلى يسحب 3 نقاط من رصيد المصرى بعد الفوز برباعية فى الدورى

حقق البنك الأهلي فوزه الأول في بطولة دوري نايل موسم 2023-2024، بعدما سحق المصري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد.

وفريق البنك الأهلي بدأ المباراة بقوة وتقدم بعد دقيقة واحدة فقط من بداية اللقاء عن طريق أسامة فيصل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق البورسعيدي.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز كريم بامبو الهدف الثالث لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 54، بعدما تلقى تمريرة رائعة من أسامة فيصل قبل أن يراوغ عصام ثروت حارس المصري بشكل رائع ويسدد في الشباك.

وعاد أسامة فيصل من جديد ليسجل الهاتريك والهدف الرابع للبنك الأهلي في الدقيقة 62 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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أحداث المباراة

البنك الأهلي تقدم في الدقيقة الأولى بعد تسديدة قوية من إسحاق يعقوب لاعب البنك من خارج منطقة الجزاء ردت من باهر المحمدي ووصلت إلى أسامة فيصل فسدد كرة بباطن القدم اليمنى سكنت يسار المرمى.

في الدقيقة 8 تسديدة قوية من أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء أمسك بها عصام ثروت من أسفل يمين مرماه.

وجاء الهدف الثاني لصالح البنك الأهلي بعد خطأ في التمرير من دفاع المصري، فوصلت الكرة إلى كريم بامبو فمرر الأخير كرة إلى أسامة فيصل المنطلق يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى.

في الدقيقة 17 انفراد تام بالمرمى من غيلاس قناوي لاعب المصري يسار منطقة الجزاء ولكنه سدد كرة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

فرصة جديدة لصالح فريق البنك بعد انفراد تام بالمرمى من كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، ولكنه سدد كرة أبعدها الدفاع ثم تابعها إبراهيم حسن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها عصام ثروت من يسار مرماه.

في الدقيقة 31 تسديدة قوية من غيلاس قناوي لاعب المصري من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد أبو جبل من يمين مرماه.

تسديدة قوية من أمادو جولدي باه لاعب المصري من خارج منطقة الجزاء ردت من أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي.

الهدف الثالث لصالح البنك الأهلي تم إحرازه بعد تمريرة من أسامة فيصل وضعت كريم بامبو في انفراد تم بالمرمى فراوغ الأخير الحارس عصام ثروت ثم سدد كرة سكنت المرمى الخالي.

وسجل أسامة فيصل "الهاتريك" بعد تمريرة من كريم بامبو وصلت إلى أسامة فيصل داخل منطقة الجزاء، فاستلم الأخير الكرة بشكل رائع ثم سدد بوجه القدم على الطاير سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 89 بطاقة صفراء من نصيب جريندو لاعب البنك الأهلي بعد تدخل قوي على فخر الدين بن يوسف في منتصف الملعب.