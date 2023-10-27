"المصري" يخصم مليون جنيه من مروان حمدي

قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق مع إيقافه حتى إشعار آخر لحين التحقيق معه فيما بدر منه خلال مباراة اليوم أمام فريق بيراميدز.

وكان مروان حمدي مهاجم الفريق قام بالبصق على جماهير فريقه أثناء تبديله في أحداث الشوط الثاني بمباراة بيراميدز والتي أقيمت بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة بدوري نايل.

وطالبت جماهير المصري مجلس إدارة النادي المصري بمعاقبة اللاعب مروان حمدي بأقصى عقوبة واستبعاده حتى نهاية الموسم نظرا لما بدر منه من تصرف سيئ لم يحدث من أي لاعب ارتدى قميص الفريق.

وخسر فريق المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوقف رصيد الفريق عند النقطة التاسعة بالمركز الرابع.

اقرأ أيضا.. ماييلي رجل مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في دوري نايل

بيراميدز يفوز على المصري ويحافظ على صدارة دوري نايل

حافظ فريق بيراميدز على صدارة دوري نايل لكرة القدم، عقب فوزه على المصري 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المسابقة.

وأنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه فيتسون كالالا مايلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل بيراميدز الهدف الثاني عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 48، قبل أن يتمكن المصري من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 82 عن طريق محمد الشامي.

لم يهنأ فريق المصري بتقليص الفارق حيث تمكن بيراميدز من تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 85 عن طريق عن طريق مايلي، ثم سجل بعدها المصري الهدف الثاني في الدقيقة 88 عن طريق جيلاس قناوي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المصري عند تسع نقاط في المركز الثالث.

وحافظ بيراميدز على سجله خاليا من الهزائم محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.

في المقابل، تلقى المصري هزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات.