ماييلي رجل مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في دوري نايل

حصل الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز، على جائزة رجل مباراة الفريق السماوي أمام المصري البورسعيدي.

وفاز بيراميدز على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دوري نايل موسم 2023-2024.

وتألق الكونغولي في المباراة، حيث تمكن من تسجيل الهدفين الأول والثالث لصالح بيراميدز ليساهم في انتصار فريقه.

وحقق بيراميدز الانتصار الرابع على التوالي ليحافظ على صدارة جدول ترتيب دوري نايل برصيد 13 نقطة.

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بيراميدز يفوز على المصري ويحافظ على صدارة دوري نايل

حافظ فريق بيراميدز على صدارة دوري نايل لكرة القدم، عقب فوزه على المصري 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المسابقة.

وأنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه فيتسون كالالا مايلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل بيراميدز الهدف الثاني عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 48، قبل أن يتمكن المصري من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 82 عن طريق محمد الشامي.

لم يهنأ فريق المصري بتقليص الفارق حيث تمكن بيراميدز من تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 85 عن طريق عن طريق مايلي، ثم سجل بعدها المصري الهدف الثاني في الدقيقة 88 عن طريق جيلاس قناوي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المصري عند تسع نقاط في المركز الثالث.

وحافظ بيراميدز على سجله خاليا من الهزائم محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.

في المقابل، تلقى المصري هزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات.