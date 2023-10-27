الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يهزم المصري 3-2.. وينفرد بصدارة دوري نايل

بيراميدز حقق فوزا
بيراميدز حقق فوزا غاليا على المصري

حقق فريق بيراميدز فوزه الرابع على التوالي وهزم المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 13 نقطة ويتوقف رصيد المصري عند تسع نقاط.

سيطر لاعبو بيراميدز على مجريات اللعب في الشوط الأول وتحكم لاعبوه في إيقاع اللعب وأهدروا أكثر من فرصة للتهديف. 

وطوال الشوط الأول تمسك المصري بالدفاع ولم يصل لاعبوه لمرمى أحمد الشناوي حارس لبيراميدز سوى مرة واحدة.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول مرر محمد الشيبي كرة عرضية رائعة سددها فيستون برأسه على يسار عصام ثروت مسجلا هدف التقدم لبيراميدز.

لم يحتلف الأمر كثيرا في بداية الشوط الثاني واستمرت سيطرة بيراميدز وفي الدقيقة 48 انطلق عبد الله السعيد في الجانب الأيسر ومرر الكرة لمحمد حمدي الذي هيأها لمصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء فسددها على يسار عصام ثروت مسجلا هدف بيراميدز الثاني.

في الدقيقة 55 أجرى علي ماهر المدير الفني للمصري تغييرين بنزول أمادو جولدي وإسلام عطية بدلا من إيزي إيميكا وحسام جريشة وهدأ إيقاع اللعب بعد اطمئنان لاعبي بيراميدز للنتيجة وحاول المصري الوصول لمرمى أحمد الشناوي.

قمة الإثارة شهدتها الدقائق الأخيرة حيث سجل محمد الشامي الهدف الأول للمصري في الدقيقة 82 عندما استقبل كرة ليستويل أمانكونا العرضية الأرضية وسددها من لمسة واحدة على يمين أحمد الشناوي.

في الدقيقة 85 سجل فيستون ماييلي الهدف الثالث لبيراميدز عندما تلقى تمريرة وليد الكرتي في عمق الدفاع وسدها داخل المرمى لحظة خروج عصام ثروت من مرماه. 

وفي الدقيقة 88 سجل الجزائري جيلاس جناوي هدف المصري الثاني واحتسب الحكم محمود بسيوني 6 دقائق وقت بدل ضائع لن تشهد جديدا لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز 3-2.

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