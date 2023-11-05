تشكيل مباراة الوداد وصن داونز فى نهائى الدورى الإفريقى

أعلن عادل رمزي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وتقام مباراة الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب "مركب محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي.

كان الوداد قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما فريق ماميلودي صن داونز فقد وصل إلى نهائي البطولة بعد تفوقه على الأهلي، بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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تشكيل الوداد لمواجهة صن داونز

جاء تشكيل فريق الوداد البيضاوي المغربي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيي عطية الله - جمال حركاس - أيمن أبوالفتح.

خط الوسط: زكرياء دراوي - يحيي جبران - عبدالله حيمود.

خط الهجوم: منتصر لحتيمي - الشرقي البحري - هشام بوسفيان.

تشكيل صن داونز لمباراة الوداد

أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي تشكيل فريقه لملاقاة الوداد المغربي في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي.

وأجرى موكوينا تغيير وحيد في تشكيل فريقه لمواجهة الوداد عن الفريق الذي واجه الأهلي في إياب نصف النهائي.

ويشارك اللاعب ليسيبا نكو بدلًا من جاستن سيرينو.

جاء تشكيل الفريق الجنوب إفريقي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ريفالدو كوتيزي – موثوبي مفالا– جرانت كيكانا.

خط الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل.

خط الهجوم: ليسيبا نكو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو.