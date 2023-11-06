الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استبعاد كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والدحيل بدوري أبطال آسيا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

قرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، استبعاد مواطنه كريستيانو رونالدو من مواجهة الدحيل المقبلة.

ويحل النصر ضيفًا على فريق الدحيل، غدًا الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الميدان" السعودية، فإن كاسترو استقر على استبعاد كريستيانو رونالدو؛ بسبب شعوره بالإرهاق، بالإضافة إلى استبعاد أيمريك لابورت من قائمة المباراة.

ويلعب كريستيانو رونالدو الأب ضمن صفوف نادي النصر السعودي، منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع إدارة نادي مانشستر يونايتد في أعقاب انتقاده إدارة النادي، وهجومه على الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، وإدارة النادي.
وأفادت الصحيفة أن كاسترو استقر على اصطحاب ستة لاعبين أجانب بقائمة الفريق المسافرة إلى قطر، وهم: "ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، أنديرسون تاليسكا، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، أوتافيو".

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك رونالدو في 16 مباراة بقميص فريق النصر وسجل 15 هدفًا وصنع 9 لزملائه في الفريق.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الدحيل في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

مسيرة رونالدو الاحترافية 

وبدأ رونالدو مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي ناسيونال ماديرا، وتدرج في المراحل العمرية للنادي، إذ صعد لفريق تحت 15 عامًا في صيف 1996، ولفريق تحت 17 عامًا في صيف 1997، ثم انتقل لفريق تحت 19 عامًا في صيف 2000، ثم صعد للفريق الأول في صيف عام 2002، ولعب موسمًا واحدًا مع الفريق قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد في صيف 2003.

قضى 6 مواسم مع مان يونايتد، قبل أن ينضم لفريق ريال مدريد، وقضى هناك 9 سنوات مع النادي حقق خلالها العديد من النجاحات مع الفريق الملكي، قبل أن ينضم لفريق يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018، ولعب للفريق موسمين، ثم انضم لنادي مانشستر يونايتد في صيف 2021، ورحل عن النادي بعد عام و3 أشهر؛ لينضم أخيرًا لـ النصر مطلع العام الجاري.

لويس كاسترو النصر كريستيانو رونالدو الدحيل دوري أبطال آسيا

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