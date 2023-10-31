الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيف رد كريستيانو رونالدو على تتويج ميسى بالكرة الذهبية الثامنة؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، على تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح فريق إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وحصد ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023، وللمرة الثامنة في تاريخه ليعزز صدارته لترتيب الفائزين بالجائزة ويوسع الفارق بينه وبين كريستيانو رونالدو، أقرب ملاحقيه، لـ3 كرات ذهبية.

ونشر أحد حسابات إنستجرام التابعة لصحيفة آس الإسبانية، والمسمى astelevision، فيديو لتوماس رونسيرو، صحفي آس، والذي قال: "أهلًا يا رفاق، ما قُلناه حدث بالفعل، منحوا الكرة الذهبية لميسي مرة أخرى، تهانينا ليو، تهانينا يابطل".

وعلّق رونالدو من حسابه الرسمي عبر منصة إنستجرام على الفيديو المذكور بثلاثة رموز تعبيرية ضاحكة، وهو ما اعتبره الكثيرون سخرية من فوز ميسي بالكرة الذهبية.

واقتطع الحساب الرسمي لصحيفة آس صورة من تعليق رونالدو على فيديو رونسيرو، وعلق: "كريستيانو رونالدو لم يدر ظهره لمهرجان الكرة الذهبية في باريس، ولكن بدون شك كان منتبهًا".

وأضاف: "هكذا تفاعل مع فيديو رأي توماس رونسيرو عن تتويج ميسي بالجائزة".

ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

وجاء ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم كالآتي:

المركز الأول: ليونيل ميسي (إنتر ميامي - الأرجنتين)

المركز الثاني: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي - النرويج)

المركز الثالث: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - فرنسا)

المركز الرابع: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا)

المركز الخامس: رودري (مانشستر سيتي - إسبانيا)

المركز السادس: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - البرازيل)

المركز السابع: جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي - الأرجنتين)

المركز الثامن: فيكتور أوسيمين (نابولي - نيجيريا)

المركز التاسع: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي - البرتغال)

المركز العاشر: لوكا مودريتش (ريال مدريد - كرواتيا)

المركز الحادي عشر: محمد صلاح (ليفربول - مصر)

المركز الثاني عشر: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة - بولندا)

المركز الثالث عشر: ياسين بونو (الهلال - المغرب)

المركر الرابع عشر: إلكاي جوندوجان (برشلونة - ألمانيا)

المركز الخامس عشر: إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا - فرنسا)

– المركز السادس عشر: كريم بنزيما (اتحاد جدة - فرنسا)

– المركز السابع عشر: خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي - جورجيا)

– المركز الثامن عشر: جود بيلينجهام (ريال مدريد - إنجلترا)

– المركز التاسع عشر: هاري كين (بايرن ميونخ - إنجلترا)

– المركز العشرين: لاوتارو مارتينيز (إنتر - الأرجنتين)

– المركز الحادي والعشرين: أنطوان جزيزمان (أتلتيكو مدريد - فرنسا)

– المركز الثاني والعشرين: كيم مين جاي (بايرن ميونخ - كوريا الجنوبية)

– المركز الثالث والعشرين: أندريه أونانا (مانشستر يونايتد - الكاميرون)

– المركز الرابع والعشرين: بوكايو ساكا (أرسنال - إنجلترا)

– المركز الخامس والعشرين: جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي - كرواتيا)

– المركز السادس والعشرين: جمال موسيالا (بايرن ميونخ - ألمانيا)

– المركز السابع والعشرين: نيكولو باريلا (إنتر - إيطاليا)

– المركز الثامن والعشرين: مارتين أوديجارد (أرسنال - النرويج)

– المركز الثامن والعشرين مكرر: راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان - فرنسا)

– المركز الثلاثين: روبين دياز (مانشستر سيتي - البرتغال).
 

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