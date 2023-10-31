«الأفضل في التاريخ».. هكذا تفاعل نجوم الساحرة المستديرة مع تتويج «ميسي» بالكرة الذهبية

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح فريق إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.

وحصد “ميسي” الجائزة للمرة الثامنة في مسيرته ليواصل تربعه على عرش المتوجين بها، متفوقًا على النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وانهالت التهاني عبر منصات التواصل الاجتماعي على ليونيل ميسي من زملائه السابقين ولاعبي كرة القدم، بعد تتويجه بالركة الذهبية الثامنة في تاريخه.

وهنأ الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر الإيطالي، مواطنه وزميله ليونيل ميسي، بنشر صورته بحوزة الكرة الذهبية عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام"، وعلق: " فريد من نوعه، لا يتكرر، الأفضل في التاريخ ميسي اللا متناهي".



فيما نشر أليكسس ماك أليستر، صورًا له رفقة ليونيل ميسي وإيميليانو مارتينيز، ولاوتارو مارتينيز وكتب: "تهانينا على إنجازاتكم المستحقة".

كما نشر جوردي ألبا، ظهير أيسر فريق إنتر ميامي الأمريكي، صورة ميسي عبر خاصية "Story" بحسابه على انستجرام، وكتب: "كم أنت عظيم يا ليو ميسي، تهانينا على الكرة الذهبية الجديدة، أنت الأفضل".



ونشر رودريجو دي بول صورة ميسي، وكتب: "الأكبر في التاريخ، تهانينا".

كما هنأ سرجيو بوسكيتس، لاعب فريق إنتر ميامي، ليونيل ميسي، بنشر صورته أثناء حفل الأمس، وعلق: "تهانينا ليو ميسي، فخور بك وبكل ماحققته عام بعد عام".



فيما كتب أندريس إنييستا، لاعب برشلونة السابق، عبر حسابه على إنستجرام مهنئًا ميسي: "قاسي".



ونشر بيدري، لاعب برشلونة الحالي، صورة ميسي وأيتانا بونماتي، عبر حسابه على منصة انستجرام، وعلق: "تهانينا أيتانا، تهانينا ليو، كلاكما تستحقانها".

فيما كتب الإسباني بيدرو، زميل ميسي السابق في برشلونة، ولاعب تشيلسي السابق: "تهانينا ليو وأيتانا".

تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لبرشلونة، وزميل ميسي السابق، هنأه بالجائزة عبر نشر صورة ميسي بالجائزة في Story انستجرام، وعلق: "تهانينا للفوز بالثامنة ليو ميسي".

ولم يغفل نادي برشلونة تهنئة أسطورته وأفضل لاعبيه عبر تاريخه، فنشر الحساب الرسمي للنادي عبر انستجرام فيديو لميسي أثناء صعوده لتسلم جائزة الكرة الذهبية، وعلق: "ميسي يفوز

بكرته الذهبية الثامنة، وتبعها وسم صنع في لاماسيا - أكاديمية برشلونة".

