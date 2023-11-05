تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع الجزائر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع الجزائر من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

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موعد مباراة منتخب مصر القادمة

انهى منتخب مصر الأول بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا معسكره في الإمارات، بخوض مباراة ودية مثيرة أمام الجزائر.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد، في ثاني ودياته خلال المعسكر المقام بالإمارات في فترة التوقف الدولي الحالي.

وكان منتخب مصر واجه زامبيا في المباراة الودية الأولى قبلها مواجهته للجزائر بأسبوع واحد تقربيا ، وفاز بهدف سجله حمدي فتحي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويواجه منتخب مصر، نظيره منتخب جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم، يوم الخميس الموافق 16 من شهر نوفمبر المقبل.

وسوف يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام باكستان وموريشيوس قبل مواجهة جيبوتي فى تصفيات كأس العالم ، وتضم مجموعة مصر، كلا من جيبوتي وبوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون.

وسوف يحل منتخب جيبوتي لكرة القدم ضيفًا على ملعب استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الحالى ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستبدأ مباراة مصر القادمة ضد جيبوتي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، السودان، والساعة السابعة مساءً بتوقيت القدس، السعودية، قطر، اليمن، الأردن، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2023

أما القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2023، تنقل قناة تايم سبورت الأرضية أون تايم سبورت الفضائية مباريات منتخبنا الوطني التي ستقام داخل مصر بشكل مجاني للجماهير داخل مصر فقط على الأرضي، وللجماهير في الشرق الأوسط عبر الفضائي.