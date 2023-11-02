تقليص عدد اللاعبين في قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا 2024 بطلب من "كاف"

أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جميع الاتحادات، وفي مقدمتهم الاتحاد المصري لكرة القدم، بتقليص عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات الوطنية التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، خطابًا رسميًا من "كاف"، يُحدد فيه قائمة المنتخب الوطني الأول بـ23 لاعبًا فقط، في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، بدلا من 28 لاعبًا، كما هو الحال فى البطولة الماضية .

وجاء قرار الكاف بتقليص عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات الوطنية، بعد إنهاء العمل بلائحة الطوارىء التى كانت مطبقة طوال السنوات الماضية، على خلفية انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، حيث كان الاتحاد الدولى قد أوصى بزيادة عدد القوائم، وكذلك زيادة عدد التغييرات في المباريات.

على جانب آخر، طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من مسئولي اتحاد الكرة، ضرورة حسم مصير اعتماد مجلس الجبلاية، لائحة المكافآت الجديدة للمنتخب بعد زيادتها.

ويرغب روى فيتوريا في اعتماد لائحة المكافآت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام في يناير المقبل.

ويسعى منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، لا سيما بعد النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتأهل لنهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة وتخصيصه 9 مقاعد في النسخة المقبلة للقارة الإفريقية، وهو ما يعزز فرص منتخب مصرالاول في التأهل للمونديال في النسخة المقبلة.