الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقليص عدد اللاعبين في قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا 2024 بطلب من "كاف"

منتخب مصر
منتخب مصر

أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جميع الاتحادات، وفي مقدمتهم الاتحاد المصري لكرة القدم، بتقليص عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات الوطنية التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، خطابًا رسميًا من "كاف"، يُحدد فيه قائمة المنتخب الوطني الأول بـ23 لاعبًا فقط، في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، بدلا من 28 لاعبًا، كما هو الحال فى البطولة الماضية .

وجاء قرار الكاف بتقليص عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات الوطنية، بعد إنهاء العمل بلائحة الطوارىء التى كانت مطبقة طوال السنوات الماضية، على خلفية انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، حيث كان الاتحاد الدولى قد أوصى بزيادة عدد القوائم، وكذلك زيادة عدد التغييرات في المباريات.

على جانب آخر، طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من مسئولي اتحاد الكرة، ضرورة حسم مصير اعتماد مجلس الجبلاية، لائحة المكافآت الجديدة للمنتخب بعد زيادتها.

ويرغب روى فيتوريا في اعتماد لائحة المكافآت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام في يناير المقبل.

ويسعى منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، لا سيما بعد النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتأهل لنهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة وتخصيصه 9 مقاعد في النسخة المقبلة للقارة الإفريقية، وهو ما يعزز فرص منتخب مصرالاول في التأهل للمونديال في النسخة المقبلة.

كاف اتحاد قوائم المنتخبات أمم أفريقيا منتخب مصر فيتوريا

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يرفض مواجهة المنتخب الأولمبي نظيره الأمريكي في إسبانيا

مصر خارج القائمة.. كاف يكشف هوية المرشحين لنيل جائزة أفضل منتخب في إفريقيا

الأكثر قراءة

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

استقالة أمير رمسيس من إدارة مهرجان القاهرة السينمائى

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

إحالة عصابة "الزيت والأرز" للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان