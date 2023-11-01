مصر خارج القائمة.. كاف يكشف هوية المرشحين لنيل جائزة أفضل منتخب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل منتخب وطني في إفريقيا لعام 2023.

وقال كاف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القائمة ضمت كل من منتخبات السنغال، والمغرب، وتنزانيا، وناميبيا، وغينيا الاستوائية، وموزمبيق، وغينيا بيساو، والرأس الأخضر، وموريتانيا، وجامبيا.

وخرج المنتخب المصري، من قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل منتخب في القارة، بعدما فشل في بلوغ مونديال قطر 2022.

وكان منتخب المغرب، قد أحرز المركز الرابع، في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، في إنجاز تاريخي غير مسبوق لأي منتخب إفريقي وعربي.

وكان كاف، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام، ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل، بمدينة مراكش المغربية. وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب. وسيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

ويتصدر الإيفوارى، يايا توريه، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة "الأفضل فى أفريقيا" (2011، 2012، 2013، 2014)، ويليه صامويل إيتو (2003، 2004، 2005، 2010)، ديدييه دروجبا (2006 و2009)، محمد صلاح (2017، 2018)، نوانكو كانو (1996 و1999)، ساديو مانى (2019، 2022)، رياض محرز(2016)، عبيدى بيليه (1992).