محمد صلاح يتلقى ترحيبًا حارًا من الجمهور فى مباراة مصر والجزائر

لاقى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ترحيبًا كبيرًا من الجمهور المصري، على هامش المباراة الودية التي تجمع منتخبي مصر والجزائر، على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحرص الجمهور المصري الحاضر بملعب هزاع بن زايد، على توجيه تحية خاصة لـ “مو" قبل انطلاق المباراة، الأمر الذي يتكرر كلما لمس اللاعب الكرة خلال المباراة.

وحرص صلاح ولاعبو منتخب مصر على رد التحية للجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد هزاع، كما وجهوا الشكر لهم على حضورهم لمؤازرتهم في المباراة الودية أمام الجزائر.

تبرع صلاح لفلسطين

وأعلن رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عن تبرع قائد المنتخب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لجمعية الهلال الأحمر المصري بمبلغ مالي لتوفير المساعدات المالية للشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد الناظر لـ"الدستور"، أن صلاح رفض الإعلان عن قيمة التبرع، لافتًا إلى أن الهدف من التبرع هو توفير المساعدات للشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة.

تشكيل الجزائر أمام مصر

أما عن تشكيل الجزائر أمام مصر، فشهد تواجد رياض محرز، سعيد بن رحمة أساسيين، لمواجهة “الفراعنة”.

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال- رامي بن سبعيني- أحمد توبة- عيسى ماندي.

خط الوسط: رضا زروقي- سفيان فيجولي– رياض محرز

خط الهجوم: فارس شعيبي– سعيد بن رحمة– أمين غويري.

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل مواجهة نظيره الجزائري مساء اليوم الإثنين وديًا في الإمارات.

ويقود هجوم الفراعنة في لقاء اليوم محمد صلاح ويجاوره مصطفى محمد ومحمود حسن “تريزيجيه”، بينما يبدأ محمدي حمدي أساسيًا في مركز الظهير الأيسر بدلًا من أحمد فتوح.

ويبدأ في وسط الملعب الثلاثي محمد النني، حمدي فتحي وأحمد سيد “زيزو”.

تشكيل المنتخب.. صلاح يقود الهجوم ومحمد حمدى أساسيًا أمام الجزائر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- علي جبر- محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي- محمد النني- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه"– محمد صلاح - مصطفى محمد.