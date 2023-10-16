الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر الودية اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب
موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام الجزائر

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر الودية والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية لمتابعة المباراة الودية، المُقامة خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري.

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر 

من المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام الجزائر، اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الودية أمام الجزائر 

ستُذاع مباراة مصر والجزائر الودية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD، بالإضافة إلى شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.

ويسعى منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم الودية أمام الجزائر، وذلك في ختام المعسكر التدريبي، الذي تستضيفه دولة الإمارات، خلال الفترة من يوم 9 حتى يوم 17 أكتوبر الجاري.

وتأتي المباراة الودية التي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر ضمن خطة استعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

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ويتطلع روي فيتوريا لأن يصبح أول مدرب أجنبي يقود منتخب مصر للفوز على الجزائر.

وقاد فيتوريا منتخب مصر في 10 مباريات حتى الآن، فاز في 9 منها، وخسر واحدة فقط أمام تونس، ويخشى أن تتكرر الخسارة أمام الجزائر، الأمر الذي قد يضعه فى موقف حرج أمام الجماهير المصرية.

وسبق أن حقق الفراعنة 7 انتصارات أمام الجزائر، جاءت جميعها تحت قيادة مدربين مصريين.

يذكر أن منتخب مصر قد تغلّب على زامبيا بهدف نظيف، سجله حمدي فتحي في الدقيقة 90+4، في المباراة الودية الأولى خلال المعسكر الحالي، والتي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "هزاع بن زايد" فى الإمارات.

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