الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا: لسنا الفريق الذي يدافع فقط.. وهدفنا الفوز على الجزائر غدًا

فيتوريا
فيتوريا

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مباراة الفراعنة الودية أمام الجزائر والمقرر إقامتها غدًا الإثنين.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الودية الثانية في معسكره الحالي المقام في الإمارات.

ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر في  السابعة من مساء غدٍ الإثنين على ملعب "هزاع بن زايد".

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روي فيتوريا: لا ندخل مباراة إلا وهدفنا الفوز

قال روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد " ستكون مباراة مهمة جدا للفريقين، وستكون صعبة كذلك للغاية لكننا لا ندخل مباراة إلا وهدفنا الفوز".

أضاف فيتوريا " طموحنا كبير، سنواجه فريقًا لديه عناصر قوية ومميزة ويلعبون في أقوى الدوريات على مستوى العالم، وستكون مواجهة قوية سنؤدي فيها بمشئية الله".

وأردف "نصب كامل تركيزنا على هذه المرحلة، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في مباراتي جيبوتي وسيراليون ومنافسات أمم أفريقيا، وأعتقد أنكم عرفتم شكل منتخب مصر في المباريات سواء بالعناصر التي ستخوض مباراة الغد أو لاعبين آخرين".

وتابع "نحن لسنا الفريق الذي يدافع فقط، نحاول أن نكون مسيطرين بشكل أفضل ونخلق فرصًا أمام المرمى مهما كانت العناصر المتواجدة سيكون هذا هو شكل أدائنا".

وواصل حديثه "اللاعبون المنتظمون معنا دائمًا في المعسكرات يسهلون علينا التواصل معهم ومنحهم التعليمات واستقبالهم للأفكار عن وجود عناصر جديدة".

واستمر "وضعنا خطة الإعداد لبطولة أمم أفريقيا والتي تتضمن مواجهة منافسين لديهم أكثر من أسلوب لعب سواء الفرق التي تتكتل دفاعيًا أو التي تلعب لعب مفتوح وأن نواجه خصمًا على مستوى قوي وهذا جزء من خطة الإعداد، واختيارنا للجزائر بسبب أننا وضعنا معايير للمنتخب الذي سنواجهه".

ووضع فيتوريا مقارنة بين مباراتي الجزائر وزامبيا، حيث قال " هدفنا من مباراة زامبيا كان مواجهة فريقًا متكتلًا يلعب على الهجمات المرتدة وهدفنا من مباراة الجزائر أنه فريق يضم عناصر مختلفة وأسلوب لعب مختلف عن زامبيا، هذا يعطينا خبرات لكي نظهر بشكل جيد في أمم إفريقيا".

وكان منتخب مصر قد فاز على زامبيا في المباراة الودية التي أقيمت الخميس الماضي بهدف دون رد.

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