مصطفى محمد: مواجهة الجزائر صعبة للغاية.. ونعد بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية

أكد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي، أن مواجهة الجزائر تعد قمة عربية ومواجهة ستكون غاية في الصعوبة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري وديًا في السابعة مساء غدًا الإثنين على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الأفريقية 2023.

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مصطفى محمد: مواجهة الجزائر صعبة للغاية

وقال مصطفى محمد خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة الودية: "أقدم الشكر لدولة الإمارات على التنظيم والاستقبال، مواجهة الجزائر صعبة للغاية ومباراة هامة".

وأضاف: "أهم شيء أن يخرج اللقاء بالشكل اللائق، نحن نحترم منتخب الجزائر وتركيزنا كل على هذه المباراة".

وتابع: "نأخذ الأمور بكل جدية ونلعب على الفوز وندرس الخصم بشكل جيد ودائمًا نحارب على الفوز ونتحدث كلاعبين على ضرورة الوصول لأبعد مرحلة في البطولة ومحاولة التتويج بها".

وواصل حديثه: "أتمنى أن أقدم أفضل شيء لمنتخب مصر وأحارب بنسبة تصل إلى 300% وسنحاول إسعاد الجماهير والوصول إلى كأس العالم وكذلك المحاربة على بطولة أفريقيا والتتويج باللقب".

وأكمل: "نحتاج دعم الجمهور المصري ونريده في ظهرنا وبمشيئة الله نصبح على قدر المسؤولية وسنفعل كل ما لدينا من أجل إسعادهم".

واستمر: "كل تركيزي حاليًا مع منتخب مصر ودائمًا ما أفصل بين النادي والمنتخب، وأنا أفكر الآن في الوصول لأبعد نقطة مع منتخب مصر وأمامنا مباراة هامة للغاية غدًا ونركز في الوصول إلى أبعد نقطة".

وأتم: "الجزائر فريق كبير ومحترم ويمتلك عناصر مميزة تلعب في القارة الأوروبية ومن أفضل العناصر في العالم".

وكان منتخب مصر خاض مباراة ودية أمام زامبيا يوم الخميس الماضي في معسكره بالإمارات، وفاز بهدف دون رد.