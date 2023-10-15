الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد: مواجهة الجزائر صعبة للغاية.. ونعد بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أكد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي، أن مواجهة الجزائر تعد قمة عربية ومواجهة ستكون غاية في الصعوبة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري وديًا في السابعة مساء غدًا الإثنين على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الأفريقية 2023.

اقرأ أيضا.. منتخب مصر بالقميص الأحمر والجزائر بالأخضر في ودية الغد

مصطفى محمد: مواجهة الجزائر صعبة للغاية

وقال مصطفى محمد خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة الودية: "أقدم الشكر لدولة الإمارات على التنظيم والاستقبال، مواجهة الجزائر صعبة للغاية ومباراة هامة".

وأضاف: "أهم شيء أن يخرج اللقاء بالشكل اللائق، نحن نحترم منتخب الجزائر وتركيزنا كل على هذه المباراة".

وتابع: "نأخذ الأمور بكل جدية ونلعب على الفوز وندرس الخصم بشكل جيد ودائمًا نحارب على الفوز ونتحدث كلاعبين على ضرورة الوصول لأبعد مرحلة في البطولة ومحاولة التتويج بها".

وواصل حديثه: "أتمنى أن أقدم أفضل شيء لمنتخب مصر وأحارب بنسبة تصل إلى 300% وسنحاول إسعاد الجماهير والوصول إلى كأس العالم وكذلك المحاربة على بطولة أفريقيا والتتويج باللقب".

وأكمل: "نحتاج دعم الجمهور المصري ونريده في ظهرنا وبمشيئة الله نصبح على قدر المسؤولية وسنفعل كل ما لدينا من أجل إسعادهم".

واستمر: "كل تركيزي حاليًا مع منتخب مصر ودائمًا ما أفصل بين النادي والمنتخب، وأنا أفكر الآن في الوصول لأبعد نقطة مع منتخب مصر وأمامنا مباراة هامة للغاية غدًا ونركز في الوصول إلى أبعد نقطة".

وأتم: "الجزائر فريق كبير ومحترم ويمتلك عناصر مميزة تلعب في القارة الأوروبية ومن أفضل العناصر في العالم".

وكان منتخب مصر خاض مباراة ودية أمام زامبيا يوم الخميس الماضي في معسكره بالإمارات، وفاز بهدف دون رد.

اللاعب مصطفى محمد منتخب مصر منتخب الجزائر مباراة مصر والجزائر الودية كأس الأمم الأفريقية

مواد متعلقة

منتخب مصر بالقميص الأحمر والجزائر بالأخضر في ودية الغد

معسكر الإمارات.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا

تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة الجزائر الودية والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

استئناف تشغيل المياه فى مناطق بجنوب غزة

"القاهرة الإخبارية: سيتم التوصل لاتفاق على إدخال المساعدات لغزة بعد زيارة بلينكن

الرئيس السيسى لوزير الخارجية الأمريكى: لماذا قُتل السادات ورابين؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا

"طوفان الأقصى".. الجهاد الإسلامى تقصف تحشدات للاحتلال بالصواريخ