المنتخب الأولمبي يواجه أوزبكستان في تجربة قوية استعدادا للأولمبياد

يخوض المنتخب الأولمبي، تجربة ودية جديدة، عندما يلاقي نظيره منتخب أوزبكستان على ملعب بونيودكور الدولي بالعاصمة الأوزبكية “طشقند” فى الخامسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، في ختام المعسكر التدريبي الذى انطلق يوم 9 أكتوبر الجارى بالقاهرة .

ويسعى البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، لتحقيق الهدف الأهم من تلك المباراة وهو الاحتكاك الدولى واللعب خارج الديار فى أجواء مختلفة عن القاهرة، على أمل تقديم عرض طيب طوال المباراة بصرف النظر عن النتيجة .

وتأتي مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره المنتخب الأوزبكي، في إطار استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، حيث خاض الفراعنة مباراة ودية يوم الخميس الماضى مع منتخب الأردن انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثية مقابل هدف .

وبات ميكالى مجبرًا على إدخال بعض التعديلات على التشكيل الذى سيخوض به المباراة، في ظل غياب بعض اللاعبين للاصابة وفى مقدمتهم ابراهيم عادل قائد الفريق، وكذلك عدم تمكن مصطفى سعد ميسى من السفر مع البعثة إلى أوزبكستان .

واختتم المنتخب الأولمبي تدريباته أمس بملعب بونيودكور الدولي المقرر أن يستضيف مباراته الودية مع أوزبكستان اليوم الإثنين، فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت طشقند، وذلك ضمن سلسلة مبارياته الودية التى يؤديها في إطار برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويدخل المنتخب الأولمبي مباراة اليوم وهو ينقصه بعض عناصره الأساسية، أبرزها قائد الفريق وأبرز لاعبيه إبراهيم عادل ومحمد مغربي، الذين يغيبان للإصابة، كما يغيب أيضا أحمد نبيل كوكا بعد إستدعاؤه للمنتخب الأول قبل السفر إلى أوزبكستان، ومصطفي ميسي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول لعدم استكمالهم أوراق السفر قبل ساعات من سفر البعثة .