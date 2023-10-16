اليوم.. قمة عربية بين مصر والجزائر على استاد هزاع بن زايد

يخوض المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم تجربة ودية تحمل الطابع الرسمي، عندما يلتقي نظيره الجزائرى فى السابعة من مساء اليوم الإثنين على استاد هزاع بن زايد بمدية العين الإماراتية، وذلك فى ختام المعسكر المغلق المقام حاليًا استعدادًا لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

المباراة تحمل الكثير من التحديات على المستوى الجماعى والفردي، وكذلك الجماهيري، بداية من الندية والمنافسة الشرسة التى تشهدها مباريات المنتخبين الشقيقين سواء على المستوى الرسمي في البطولات المختلفة أو على المستوى الودي، ما يجعل هذه المباريات ذات متابعة كبيرة من جانب الجماهير فى كلا البلدين، والتي قد تصل إلى حد التعصب فى بعض الأحيان من أجل تحقيق الفوز.

وعلى المستوى الفردى فهناك تحديات كبيرة أبرزها التحدي الذي يجمع بين محمد صلاح قائد المنتخب الوطنى ورياض محرز نجم منتخب الجزائر.

وتشهد مباراة مصر والجزائر، أول مواجهة بين محمد صلاح نجم ليفربول ورياض محرز نجم الأهلي السعودي، على المستوى الدولي، حيث سبق أن تقابل الثنائي 10 مرات في إنجلترا، 2 منها عندما كان محرز لاعبا في صفوف ليستر سيتي، و8 مباريات كان يلعب مع مانشستر سيتي.

وتفوق صلاح في 4 مباريات، مقابل 4 انتصارات لمحرز، وحسم التعادل مباراتين، وسجل النجم المصري 7 أهداف في المواجهات العشر، مقابل هدف واحد للنجم الجزائري، الأمر الذى يضعنا أمام تحد جديد على المستوى الدولى حيث يسعى كل منهما لقيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز.

وهناك منافسة شرسة خارج الخطوط بين البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، وجمال بلماضى مدرب الجزائر طمعا فى مزيد من الاستقرار، وفرض السيطرة قبل أشهر قليلة من انطلاق فعاليات بطولة أمم إفريقيا .

ويتطلع فيتوريا لأن يصبح أول مدرب أجنبي يقود الفراعنة للفوز على الجزائر، عندما يلتقي العملاقان وديا، مساء اليوم الإثنين، حيث قاد فيتوريا منتخب مصر في 10 مباريات، حتى الآن، فاز في 9 منها، وخسر واحدة فقط أمام تونس، ويخشى أن تتكرر الخسارة أمام الجزائر مما قد يضعه فى موقف حرج أمام الجماهير المصرية.

وسبق أن حقق الفراعنة 7 انتصارات أمام الجزائر، جاءت جميعها تحت قيادة مدربين مصريين.

وتعد هذه المواجهة الأولى لجمال بلماضي، المدير الفني للجزائر، أمام مصر كمدرب، حيث شارك بلماضي مع منتخب الجزائر في 18 لقاء كلاعب، وسجل 5 أهداف وصنع آخر، كما شهدت مسيرته الدولية مباراتين ضد مصر، كانت المواجهة الأولى في إطار تصفيات كأس العالم 2002، باستاد القاهرة، وانتهت بفوز الفراعنة (5-2).

أما الثانية فجاءت في دور مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2004، التي أقيمت في تونس، وفاز منتخب الجزائر حينها (2-1)، وصنع بلماضي الهدف الأول لزميله معمر مأموني، في الدقيقة 13 من المباراة.

وعلى مستوى التشكيل الذى سيخوض به فيتوريا هذه المواجهة، فهناك اتجاه لإجراء تبديلين فقط على التشكيلة التى خاض بها ودية زامبيا مساء الخميس الماضى، بحيث يتواجد أحمد سيد زيزو ضمن التشكيل الأساسى على حساب محمد الننى أو طارق حامد، وعمر كمال عبد الواحد على حساب محمد هانى .