موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة من أكثر ما يهتم به جمهور كرة القدم في مصر لمتابعة آخر مستجدات وموعد مباراة منتخب مصر، حيث يخوض المنتخب أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026 فريق منتخب مصر خلال الشهر الجاري المقبلين ضمن هذه التصفيات.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويواجه المنتخب المصري نظيره منتخب جيبوتي في أولى جولات تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق من استاد القاهرة الدولي مساء يوم الخميس السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف وفي تمام الساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بينما يخوض المنتخب المصري المباراة الثانية له في تصفيات كأس العالم 2026 في ضيافة منتخب سيراليون، حيث تقام المباراة بمجمع صامويل كانيون دو الرياضي بمونروفيا عاصمة ليبيريا في 19 من شهر نوفمبر الجاري حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة

وتنقل قناة أون تايم سبورت أحداث اللقاء الذي يجمع بين منتخب مصر ومنتخب جيبوتي ضمن المباراة الافتتاحية لتصفيات كأس العالم 2026 والمقرر لها أن تقام يوم الخميس السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: HD.

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

مصر بوركينا فاسو غينيا بيساو سيراليون إثيوبيا جيبوتي

النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2026 بإفريقيا

يتنافس 54 منتخبا وهم عدد المنتخبات الأعضاء في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في دور المجموعات والتي تضم 6 منتخبات في 9 مجموعات وتخوض المنتخبات المباريات بنظام الذهاب والعودة و تتأهل المنتخبات المتصدرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 كما يتنافس 4 منتخبات من المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي، ويشارك في كأس العالم 2026 لأول مرة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا حيث ارتفعت عدد مقاعد القارة السمراء من 5 مقاعد إلى 9.5 مقعد.