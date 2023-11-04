السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«مرموش» أساسيًا مع إينتراخت فرانكفورت فى مباراة يونيون برلين بالدورى الألمانى

عمر مرموش
عمر مرموش

أعلن دينو توبمبولر، المدير الفني لإينتراخت فرانكفورت، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه مضيفه يونيون برلين، في الرابعة والنصف عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (آلته فورشتراي)، في إطار الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الألماني.

وسيقود المصري عمر مرموش هجوم إينتراخت فرانكفورت، إلى جانب كل من الجزائري فراس شايبي، وأنسجار كناوف.

ويحتل فرانكفورت المركز السابع في جدول ترتيب «بوندسليجا» برصيد 14 نقطة، بينما يحتل يونيون برلين المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

وشارك عمر مرموش– البالغ من العمر 24 عامًا– في 9 مباريات خلال الموسم الحالي للدوري الألماني، سجل خلالها أربعة أهداف.

وجاء تشكيل إينتراخت فرانكفورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: ويليام باشو تينوريو، روبن كوخ، توتا

خط الوسط: فيليب ماكس، إلياس السخيري، هوجو لارسون، إريك دينا إيبمبي

خط الهجوم: فراس شايبي، عمر مرموش، أنسجار كناوف.

 

آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش بوندسليجا يونيون برلين الدورى الألماني

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