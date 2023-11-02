موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بدوري نايل في موسم 2023/2024

يعشق الآلاف من المواطنين كرة القدم ويستمتعون بمشاهدتها ويكثر معها التساؤل عن موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون بدوري نايل في موسم 2023/2024 حيث أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب بالجولة السادسة بدوري نايل، هو المسيطر بكثافة على محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بدوري نايل

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور موعد مباراة الأهلي والمقاولون بدوري نايل في موسم 2023/2024.

يأتي ذلك، بعد توديع النادي الأهلي رسميا بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى تاريخيا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي أمام المقاولون، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي لكافة مباريات الموسم الحالي، سواء دوري نايل (2023/2024)، أو نسختي كأس مصر القديمة (2022/2023) والجديدة (2023/2024)، وكأس رابطة الأندية المحترفة، وكأس السوبر للأندية الأبطال في نسختها الحديثة بالإمارات خلال ديسمبر المقبل.

ويسبق مباراة الأهلي والمقاولون تقديم أستوديو تحليلي عبر شبكة إحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

موقف الأهلي بجدول ترتيب دوري نايل (موسم 2023/2024)

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 6 نقاط من انتصارين، جمعها بعدما خاض الفريق مباراتين فقط، حيث لا يزال يمتلك المارد الأحمر، ثلاثة مؤجلات آخرى أمام كلا من سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة.

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رابطة الأندية تحدد مواعيد مؤجلات الأهلي بدوري نايل بعد الخروج الإفريقي

ورابطة الأندية المحترفة، بعد التنسيق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، أعلنت اليوم الخميس، مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة بدوري نايل، حيث قررت الرابطة إقامة مباراتين فقط من الثلاثة، وهم سيراميكا كليوباترا والجونة، بينما لم تحدد موعدا حتى الآن لمواجهة بلدية المحلة المؤجلة من الجولة الخامسة.

وقررت رابطة الأندية، إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي، المؤجلة من الجولة الثانية، 8 نوفمبر الحالي، على ستاد الجبل الأخضر، كما قررت رابطة الأندية، إقامة مباراة الجونة والأهلي، المؤجلة من الجولة الرابعة، يوم 11 من الشهر ذاته، على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر.