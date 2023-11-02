الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد الخروج الأفريقي.. رابطة الأندية تحدد مواعيد مؤجلات الأهلي بدوري نايل

الأهلي
الأهلي

أعلنت، رابطة الأندية المحترفة بعد التنسيق مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، مواعيد مؤجلات الأهلي في مسابقة دوري نايل(موسم 2023/2024).

ويمتلك النادي الأهلي، حاليا ثلاثة مباريات مؤجلة أمام كلا من سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية، والجونة في الجولة الرابعة، وبلدية المحلة في الجولة الخامسة.

وقررت رابطة الأندية المحترفة، إقامة مباراتين من مؤجلات المارد الأحمر الثلاثة، وهى سيراميكا كليوباترا والجونة في الجولتين الثانية والرابعة، بينما لم تحدد موعدا حتى الآن، لمواجهة بلدية المحلة المؤجلة من الجولة الخامسة.

ويأتي قرار رابطة الأندية المحترفة، بعد توديع الأهلي بطولة الدوري الإفريقي رسميا في نسختها الأولى تاريخيا، على يد صن داونز الجنوب إفريقي، أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا بهدف نظيف.

وحسبما أعلنت رابطة الأندية، اليوم الخميس، فأنه من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 8 نوفمبر الجاري، في تمام الرابعة عصرا، على ستاد الجبل الأخضر، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من دوري نايل.

بينما تقام مواجهة الجونة والأهلي، المؤجلة من الجولة الرابعة، يوم 11 نوفمبر الحالي، في تمام الخامسة مساء، على ستاد خالد بشارة، بمحافظة البحر الأحمر.

رابطة الأندية تحدد مواعيد مؤجلات الأهلي

مواعيد مباريات الجولة السادسة بدوري نايل بعد عودة الأهلي

 

الجمعة 3/11/2023

سموحة & الاتحاد السكندري.. الرابعة عصرًا (ستاد الإسكندرية)، دربي الإسكندرية.

الزمالك & زد.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

سيراميكا كليوباترا & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

 

السبت 4/11/2023

الجونة & الداخلية.. الرابعة عصرًا (ستاد خالد بشارة).

المقاولون العرب & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

بلدية المحلة & فاركو.. السابعة مساء (ستاد غزل المحلة).

 

الأحد 5/11/2023

الإسماعيلي & طلائع الجيش.. الرابعة عصرًا (ستاد الإسماعيلية).

المصري البورسعيدي & البنك الأهلي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

مودرن فيوتشر & إنبي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

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