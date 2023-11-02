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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى مع المقاولون والزمالك يواجه زد.. مباريات الجولة السادسة بدورى نايل

الأهلي
الأهلي

تنطلق غدًا الجمعة الموافق 3 نوفمبر الجاري، منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام متواصلة، حيث تستمر حتى الأحد المقبل 5 نوفمبر الجاري.

وتشهد الجولة السادسة عودة الأهلي مجددًا للظهور على الساحة المحلية، عقب توديع المارد الأحمر بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى تاريخيًا، على يد صن داونز الجنوب إفريقي، بمجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف، أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

كما تشهد الجولة السادسة، إقامة جميع المباريات أيضًا دون أي تأجيل.

وشهدت الجولتان الرابعة والخامسة الماضيتان، تأجيل مباريات الأهلي مع الجونة بملعب خالد بشارة، وبلدية المحلة على ستاد القاهرة الدولي، بسبب انشغال المارد الأحمر بالمشاركة في دوري السوبر ليج.

وفي السياق ذاته، تدرس رابطة الأندية المحترفة بالتنسيق مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، إقامة مباراتين من مؤجلات الأهلي الثلاث، خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا قبل انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول للأجندة شهر نوفمبر الدولية الحالية.

ويمتلك المارد الأحمر 3 مؤجلات أمام كل من سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية، والجونة في الجولة الرابعة، وبلدية المحلة في الجولة الخامسة.

مواعيد مباريات الجولة السادسة بدوري نايل بعد عودة الأهلي

الجمعة 3/11/2023

سموحة & الاتحاد السكندري.. الرابعة عصرًا (ستاد الإسكندرية)، دربي الإسكندرية.

الزمالك & زد.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

سيراميكا كليوباترا & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

السبت 4/11/2023

الجونة & الداخلية.. الرابعة عصرًا (ستاد خالد بشارة).

المقاولون العرب & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

بلدية المحلة & فاركو.. السابعة مساء (ستاد غزل المحلة).

الأحد 5/11/2023

الإسماعيلي & طلائع الجيش.. الرابعة عصرًا (ستاد الإسماعيلية).

المصري البورسعيدي & البنك الأهلي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

مودرن فيوتشر & إنبي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

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