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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديربي الإسكندرية والزمالك مع زد.. مواجهات الجولة السادسة بـ"دوري نايل" في غياب الأهلي

إنبي والزمالك
إنبي والزمالك

انتهت أمس الاثنين، منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، بإقامة مباراتين، الداخلية والإسماعيلي ومودرن فيوتشر والبنك الأهلي.

وشهدت الجولة الخامسة استمرار غياب الأهلي عن الظهور المحلي، نظرا لارتباطاته القارية في الدوري الإفريقي والمواجهة المنتظرة والمرتقبة أمام صنداونز الجنوب إفريقي، في الدور نصف النهائي.

ومع انتهاء منافسات الجولة الخامسة، يصبح البحث عن مواعيد منافسات ومباريات الجولة التالية وتحديدا "السادسة"، هو المسيطر على كافة محركات جوجل.

فربما تشهد الجولة السادسة، تأجيل مباراة الأهلي مع المقاولون العرب، في حالة تخطي المارد الأحمر عقبة الفريق الجنوب إفريقي غدا الأربعاء، والصعود للمباراة النهائية من بطولة السوبر ليج "الدوري الإفريقي"،  في نسخته الأولى تاريخيا.

 مواعيد مباريات الجولة السادسة بدوري نايل (2023/2024)

الجمعة 3/11/2023

سموحة & الاتحاد السكندري.. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية)، دربي الإسكندرية.

الزمالك & زد.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

سيراميكا كليوباترا & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

 

السبت 4/11/2023

الجونة & الداخلية.. الرابعة عصرا (ستاد خالد بشارة).

المقاولون العرب & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر)، تؤجل في حالة صعود الأهلي لنهائي الدوري الإفريقي.

بلدية المحلة & فاركو.. السابعة مساء (ستاد غزل المحلة).

 

الأحد 5/11/2023

الإسماعيلي & طلائع الجيش.. الرابعة عصرا (ستاد الإسماعيلية).

المصري البورسعيدي & البنك الأهلي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

مودرن فيوتشر & إنبي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

 

نتائج منافسات الجولة الخامسة من دوري نايل 

 

بيراميدز 3 المصري البورسعيدي 2

إنبي 2 الزمالك 1

فاركو 0 الجونة 1 

الاتحاد السكندري 3 المقاولون العرب 2

زد 1 سموحة 1

طلائع الجيش 1 سيراميكا كليوباترا 0

الداخلية 0 الإسماعيلي 0

البنك الأهلي 1 مودرن فيوتشر 2

تأجيل مباراة الأهلي وبلدية المحلة لآجل غير مسمى، بسبب مشاركة المارد الأحمر في الدوري الإفريقي.

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