فيوتشر يحقق ريمونتادا مثيرة.. فاسيليو يقترب من الرحيل عن البنك الأهلى

حقق مودرن فيوتشر ريمونتادا مثيرة على حساب نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي في ختام منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل (2023 /2024).

افتتح التسجيل للبنك الأهلي سعيدو سنمبوري في الدقيقة الـ4 من متابعة ضربة ركنية جهة اليمين نفذها إبراهيم حسن، قابلها المدافع برأسية ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت المرمى.

وكادت الدقيقة الـ13، تشهد التعادل لفريق مودرن فيوتشر بعد ركلة حرة في منتصف ملعب نفذها عبدالكبير الوادي بعرضية داخل منطقة الجزاء قابلها مروان محسن برأسية أبعدها أبوجبل.

بعد هجوم مكثف، نجح أيمن الصفاقسي، في إدراك التعادل لمودرن فيوتشر في الدقيقة الـ42، من ضربة ركلة ركنية جهة اليسار نفذها الوادي بعرضية داخل منطقة الجزاء مهدها للاعب التونسي، الذي قابلها برأسية داخل المرمى.

في الدقيقة الـ87، يضيف علي الفيل، ثان أهداف مودرن فيوتشر، بتسديدة على الطائرة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ90+4، يهدر محمد جريندو، التعادل للبنك الأهلي، من ضربة جزاء، اصطدمت بسقف العارضة.

وبهذه النتيجة رفع مودرن فيوتشر رصيده لـ12 نقطة، خلف بيراميدز المتربع على القمة برصيد 13 نقطة.

أما البنك الأهلي، فيظل بلا رصيد من النقاط، متلقا الهزيمة الخامسة على التوالي، متذيلا قاع ترتيب جدول دوري نايل (2023/2024) ويصبح مصير مديره الفني اليوناني بابا فاسيليو على كف عفريت، حيث باءت قريبا للغاية من الرحيل عن الفريق.