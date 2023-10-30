الشوط الأول: الرأسيات تحسم التعادل الإيجابي بين البنك الأهلي وفيوتشر

انتهى الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر ونظيره البنك الأهلي، المقامة حاليًا علي ستاد القاهرة الدولي، بالتعادل الإيجابي 1/1 في ختام الجولة الخامسة من دوري نايل (موسم 2023/2024).

وسجل هدف البنك الأهلي خلال أحداث الشوط الأول، سعيدو سنمبوري، في الدقيقة الـ4، من متابعة كرة ركنية جهة اليمين نفذها إبراهيم قابلها المدافع برأسية داخل منطقة الــ 6 ياردات ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت المرمى.

كادت الدقيقة الـ13، تشهد التعادل لفريق مودرن فيوتشر، بعد ضربة حرة من منتصف الملعب نفذها عبد الكبير الوادي بعرضية لداخل منطقة الجزاء قابلها مروان محسن برأسية، أبعدها أبو جبل.

وبعد هجوم مكثف، نجح أيمن الصفاقسي، في إدراك التعادل لمودرن فيوتشر في الدقيقة الـ42، من ضربة ركلة ركنية جهة اليسار نفذها عبد الكبير الوادي بعرضية لداخل منطقة الجزاء مهدها للاعب التونسي، الذي قابلها برأسية داخل المرمى.

كان البنك الأهلي، بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل.

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري ومحمود الجزار، ومحمد بسيونى و اسحاقو يعقوبو.

خط الوسط.. محمد فتحى وأحمد مدبولي، وأحمد النادري وكريم بامبو، وإبراهيم حسن.

خط الهجوم.. أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي وأيمن أشرف، وأحمد ياسر ومحمود سيد، ومعاذ الحناوي وجريندو، ومحمود قاعود وعماد فتحي، وأحمد سعيد.

بينما جاء تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد ربيعة ، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي.

خط وسط الملعب: غنام محمد، باباتوندي بيلو ، محمد فاروق ، ايمن الصفاقسي ، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمود رزق ، محمد نصير ، محمود شعبان ، عمر السعيد ، محمد صادق ، اموراني حساني ، علي زعزع ، كاجالي درامي.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل (2023/2024)

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده أحمد توفيق طلب وخالد حسام طه ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.