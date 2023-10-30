تعرف على تشكيل البنك الأهلي لمواجهة فيوتشر في الدورى

أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ أحمد النادرى

_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. أسامة فيصل



وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _ أيمن أشرف _ احمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ احمد سعيد.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

بينما أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلي بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة ، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو ، محمد فاروق ، ايمن الصفاقسي ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمود رزق ، محمد نصير ، محمود شعبان ، عمر السعيد ، محمد صادق ، اموراني حساني ، علي زعزع ، كاجالي درامي

ويحل في السابعة مساءً فريق مودرن فيوتشر، ضيفًا على نظيره فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني فريق البنك الاهلي هذا الموسم نظراً لسوء النتائج الذى يتعرض له الفريق منذ إنطلاق المسابقه.

وتتجه النية لدي مجلس إدارة البنك الاهلي لتوجيه الشكر للجهاز الفنى في حالة الخسارة اليوم في ظل رغبة المجلس لعودة الفريق للانتصارات والمنافسة على مركز متقدم هذا الموسم.