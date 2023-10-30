الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمر كمال يغيب عن مودرن فيوتشر أمام البنك الأهلي بالدوري

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر عن مباراة البنك الأهلي بدوري نايل، والمقرر لها مساء اليوم الإثنين للإصابة.

ويعاني عمر كمال عبد الواحد من إجهاد بالعضلات الأمامية، حيث أوصى د.وليد عبد الرحمن، طبيب الفريق، بإراحته وعدم مشاركته خلال مباراة اليوم لعدم تفاقم الإصابة.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره البنك الاهلي، في السابعة من مساء اليوم، على ستاد القاهرة القاهرة، في ختام منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي، في تمام السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكات قنوات أون تايم سبورت 2.

ويسبق مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل (2023/2024)، أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت 2، يقدمه الإعلامي يحيى حمزة، بصاحبت الثنائي عمرو الدسوقي ومحمد أبو العلا، كمحللين للمباراة، وحسن غنيمة مراسلا، ومحمود الكواليني معلقا للمباراة.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل (2023/2024)

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده أحمد توفيق طلب وخالد حسام طه، ومعهم محمود منصور حكما رابعا، ومصطفى الشهدي حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

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