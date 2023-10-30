الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلي في مهمة تصحيح الأوضاع أمام مودرن فيوتشر بدوري نايل

البنك الأهلي خسر
البنك الأهلي خسر مباراته الأخيرة أمام انبي

يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري نايل.

مودرن فيوتشر يسعى للعودة للانتصارات 

فريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو يحتل المركز الثاني برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية على فاركو وطلائع الجيش بنتيجة واحدة 2- صفر وعلى الداخلية 2-1، ثم الهزيمة أمام بيراميدز في الجولة الماضية بهدف دون رد، وسجل الفريق ستة أهداف واهتزت شباكه مرتين ويسعى للعودة للانتصارات للبقاء في المركز الثاني وتقليص الفارق مع بيراميدز تصدر جدول دوري نايل إلى نقطة واحدة.

البنك الأهلي ومهمة تصحيح الأوضاع

على الجانب الآخر، يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة القبرصي بابا فاسيليو المركز الأخير بدون نقاط بعد أن خسر مبارياته الأربع أمام طلائع الجيش بهدفين نظيفين وأمام بيراميدز بهدف دون رد والزمالك 1-2 وانبي 1-3 وسجل هدفين ودخل مرماه 8 أهداف.

ورغم الهزائم المتتالية رفض بابا فاسيليو تغيير طريقة اللعب أو تشكيل خط الدفاع مما جعله مهددا بالرحيل حال الخسارة اليوم لأن الادارة سترفض بقاء الفريق في المركز الأخير.

القبرصيد بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد أبوجبل وأحمد صبحي وأيمن أشرف وسعيدو سيمبوري وإسحاق يعقوب ومحمود الجزار ومعاذ الحناوي ومحمد بسيوني ومحمد فتحي ومحمود سيد وأحمد النادرى وعماد فتحي وأحمد سعيد وأحمد مدبولي وأحمد ياسر وإبراهيم حسن ومحمود قاعود ومحمد عبد اللطيف جريندو وكريم بامبو وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة عودة محمد فتحي بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب سيرجي أكا.

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده أحمد توفيق طلب وخالد حسام طه ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

 

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