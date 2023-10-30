دوري نايل.. الداخلية يستضيف الإسماعيلي في مباراة تضميد الجراح

يحل الإسماعيلي ضيفا على فريق الداخلية في الرابعة مساء اليوم باستاد السلام في مباراة الجريحين بالأسبوع الخامس لمسابقة دوري نايل.

الفريقان نالا الهزيمة في الجولة الرابعة، حيث خسر الإسماعيلي أمام فاركو بهدف دون رد، وتعرض الداخلية لهزيمة ثقيلة أمام سيراميكا كليوباترا.

الداخلية يعيد ترتيب أوراقه

الداخلية يحتل المركز السادس عشر برصيد ثلاث نقاط من الفوز في المباراة الأولى على انبي بهدف دون رد ثم نال ثلاث هزائم متتالية أمام مودرن فيوتشر 1-2 والمصري 1-3 وسيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف نظيفة ما أدى لرحيل مدربه ميمي عبد الرازق وأصبح هاني عبد الباقي قائما بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب جديد .

هاني عبد الباقي حرص على إعادة ترتيب أوراق الفريق وشحن اللاعبين معنويا لعدم الاستسلام ولعودة للنتائج الايحابية وأكد لهم أن مشوار الدوري مازال طويلا .

الإسماعيلي يسعى للعودة للانتصارات

على الجانب الأخر يحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد على الاتحاد 3-1 وثلاث هزائم أمام إف سي زد وفاركو بنتيجة واحدة صفر – 1 وأمام الأهلي 1-3 ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة السادسة.

إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي اختار 24 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني حمدي النقاز ومحمد دسوقي وعصام صبحي وكريم عرفات وعبد الله حسن ومحمد حسن وعمر الساعي وعماد حمدي ومحمد عبد السميع وأحمد وجيه وعبد الرحمن مجدي ونادر فرج ومروان حمدي ومحمود الشبراوي ومحمد وجدي و ياو أنور وباسم مرسي وحسن صابر.

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده ماجد المليجي وأحمد زيدان ومعهم مبروك نبيل حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.