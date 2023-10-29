الطلائع يهزم سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف فى دورى نايل

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

وواجه فريق الطلائع نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب "جهاز الرياضة العسكري"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل.

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أوكوارا سجل هدف فوز الطلائع على سيراميكا كليوباترا

سجل شيكا أوكوارا هدف انتصار طلائع الجيش على سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 41 من عمر المباراة عقب استقباله عرضية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يحولها برأسية سكنت الشباك.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد طلائع الجيش عند المركز التاسع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 7 نقاط في حين توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

أحداث المباراة

سيراميكا كليوباترا ضغط من البداية، وسدد محمود زلاكة الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة الخامسة، أحمد قندوسي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من جسد أحد المدافعين.

في الدقيقة التاسعة، أحمد عبد الرحمن سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت مباشرة لخارج الملعب.

محمد إبراهيم توغل بالكرة داخل منطق الجزاء من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة عرضية مرت بدون خطورة لخارج الملعب.

في الدقيقة 25، جون إيبوكا سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد شعبان لتمر الكرة فوق العارضة لخارج الملعب.

جون إيبوكا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس محمد شعبان بثبات.

في الدقيقة 39 أهدر سيراميكا فرصة خطيرة بعد تسديدة من أحمد القندوسي من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها محمد شعبان ببراعة لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وتمكن الطلائع من تسجيل التقدم في الدقيقة 41 عن طريق جودوين شيكا أوكوارا.

جاء الهدف بعدما أرسل يسري وحيد تمريرة عرضية من جهة اليمين تابعها جودوين براسية مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

جون إيبوكا توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ولكن تصدى لها المدافع أحمد عبد الرحمن ثم أمسك بها محمد شعبان.

بول جوليوس سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها محمد بسام ثم شتتها الدفاع.

في الدقيقة 52، محمد زلاكة سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وتصدى لها محمد شعبان لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

واستمرت النتيجة هي تقدم الطلائع حتى انتهاء المباراة.

