الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد فوزه على المقاولون في الأسبوع الخامس.. الاتحاد يتقدم 3 مراكز بالدوري

الإتحاد
الإتحاد

بانتصار نادي الاتحاد السكندري على نادي المقاولون العرب بنتيجة 3 – 2 في الأسبوع الخامس من دوري نايل ارتقى الاتحاد إلى المركز السادس بعد أن كان يحتل المركز التاسع في حين بقى المقاولون كما هو في المركز الـ17 قبل الأخير.

انتصار بعد تعادلين

هذا الانتصار تحقق بعد تعادلين في آخر مواجهتين بين الناديين في بطولة الدوري المصري الممتاز إذ انتهت المباراتان في الأسبوعين الـ16، والـ33 من الموسم الماضي بالتعادل السلبي. 

آخر فوز للاتحاد على المقاولون

كان آخر فوزه سجله الإتحاد على المقاولون في الأسبوع الـ17 من موسم 2020 – 2021 بنتيجة كبيرة 4 – 2.

كيف جمع الاتحاد 8 نقاط؟

عموما بهذا الانتصار ارتفع رصيد الإتحاد إلى 8 نقاط جمعها من انتصارين،الأول على نادي سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الأول أما الانتصار الثاني، فكان على المقاولون، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدفين لمثلهما مع ناديي الجونة، وبلدية المحلة الصاعدان إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوعين الثالث، والرابع على الترتيب بينما تلقى هزيمة وحيدة على يد نادي الإسماعيلي بنتيجة 1 – 3 في الأسبوع الثاني.

سجل الإتحاد 9 أهداف بمعدل 1.8 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل جيد منها 5 أهداف عن طريق المهاجم الأنجولي جوب مابولولو، وهو هداف الدوري بشكل عام أما شباكه فقد استقبلت 9 أهداف أيضا، ومعدل كبير، ولا يتناسب مع الطرق الدفاعية التي ينتهجها المدير الفني طارق العشري.

الموسم الأول الذي جمع فيه الإتحاد 8 نقاط

كان الإتحاد قد حصد 8 نقاط من قبل في موسمين منذ موسم  2015 – 2016، فالموسم الأول كان 2020 – 2021 حيث تغلب على ناديي بيراميدز، وطلائع الجيش بنفس النتيجة 2 – 1 في الأسبوعين الأول، والخامس على الترتيب، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدف لكل منهما مع ناديي سموحة، والمصري البورسعيدي في الأسبوعين الثاني، والسادس على الترتيب، وتعرض لخسارة واحدة أمام النادي الأهلي بنتيجة عريضة برباعية نظيفة في الأسبوع الثالث.

أحرز الإتحاد 6 أهداف فيما تلقت شباكه 8 أهداف.

أنهى الإتحاد هذا الموسم في المركز السابع برصيد 48 نقطة جناها من 12 انتصارا، و12 تعادلا في حين تلقى 10 هزائم.

الموسم الثاني الذي جمع فيه الإتحاد 8 نقاط

أما الموسم الثاني، فكان 2021 – 2022 إذ فاز على نادي فيوتشر بنتيجة 3 – 2 في الأسبوع الثالث، وعلى نادي الجونة بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الرابع، وتعادل مرتين، الأولى كانت إيجابيا مع سموحة في الأسبوع الثاني أما المرة الثانية، فكانت دون أهداف مع نادي مصر المقاصة في الأسبوع الخامس بينما تلقى هزيمة وحيدة على يد نادي بيراميدز بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الأسبوع الثالث.

سجل الاتحاد 8 أهداف أما شباكه فقد اهتزت بـ8 أهداف.

ختم الاتحاد الموسم في الترتيب الـ12 بـ38 نقطة إذ لم يفز سوى في 9 مباريات، وتعادل في 11 مباراة فيما انهزم في 14 مباراة.

 

 

 

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المقاولون لم يجمع سوى نقطتين

على الجانب الآخر المقاولون لم يجمع سوى نقطتين من تعادلين إيجابيين مع نادي الزمالك في الأسبوع الثاني، ومع نادي زد الصاعد إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الرابع في حين تعرض لـ3 خسائر أمام أندية البلدية في الأسبوع الأول، وسموحة في الأسبوع الثالث، وأخيرا الإتحاد.

أحرز المقاولون 7 أهداف بمعدل 1.4 هدف في اللقاء الواحد، والمفاجأة أن الهدافان هما المدافعان أحمد علاء الدين، والأوغندي جوزيف أوشايا، وكلاهما أحرز هدفين بينما دخل مرماه 11 هدفا، وهو أضعف دفاع في الدوري.

المقاولون مع شوقي غريب

لم يحدث أن عجز المقاولون عن تحقيق أي انتصار في أول 5 مباريات في الدوري تحت قيادة فنية من شوقي غريب الذي تولى المسئولية الفنية في أغسطس 2022، ففي موسم 2021 – 2022 سجل فوزه الأول على المقاصة بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الأسبوع الـ31، وقبله تلقى هزيمة على يد بيراميدز بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الـ29، وهي كانت أول مباراة بقيادة فنية من شوقي، وتعادل مع الجونة سلبيا في الأسبوع الـ30. 

وفي الموسم الماضي حقق المقاولون انتصاره الأول في الأسبوع الخامس على سيراميكا بنتيجة 2 – 1، وقبله تعادل في 3 لقاءات بواقع تعادل إيجابي مع نادي غزل المحلة في الأسبوع الأول، وتعادليين دون أهداف مع ناديي فيوتشر، وفاركو في الأسبوعين الثاني، والثالث على الترتيب.

المرة الأولى التي لم يجمع فيها المقاولون سوى نقطتين

وهذه هي المرة الثانية بعد موسم 2015 – 2016  التي لا يجني فيها المقاولون سوى نقطتين في الأسابيع الخمسة الأولى، ففي موسم 2015 – 2016 جمعهما من تعادلين، الأول كان سلبيا مع النادي الإسماعيلي في الأسبوع الثاني أما الثاني، فكان إيجابيا مع الإتحاد في الأسبوع الثالث بينما تلقى 3 هزائم على يد أندية الداخلية في الأسبوع الأول، والزمالك في الأسبوع الرابع، والطلائع في الأسبوع الخامس.

احتل المقاولون في الأخير المركز الـ13 برصيد 41 نقطة جناها من 10 انتصارات، و11 تعادلا فيما تعرض لـ13 خسارة.

فهل يستطيع الاتحاد أن يحافظ على مركزه السادس في حين هل يستفيق المقاولون، ويخرج من دائرة النتائج السلبية غير المتوقعة؟

المقاولون الاتحاد الإتحاد والمقاولون الدورى المصرى الجولة الخامسة من الدوري المصري

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