دورى نايل ..الجونة يحقق انتصاره الأول ويهزم فاركو بهدف بلحاج

حقق فريق الجونة أول انتصار في دور ي نايل وهزم فاركو بهدف سجله المغربي أحمد بلحاج في الدقيقة 19 في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد الجونة إلى خمس نقاط ويتوقف رصيد فاركو عند أربع نقاط .

الشوط الأول انتهى بتقدم الجونة بهدف وبدأتة أحداثه الحقيقية في الدقيقة 19 عندما أنطلق أيمن سعد موكا من منتصف الملعب في الجانب الأيسر حتى دخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية أرضية سددها أحمد بلحاج من لمسة واحدة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للجونة.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من فاركو وفي الدقيقة 49 تصدى شكري نجيب لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بين يدى أحمد مسعود.

3 تغييرات دفعة واحدة لفاركو

في الدقيقة 57 أجرى خالد جلال المديرالفني لفريق فاركو ثلاثة تغييرات بنزول عمرو جمال وأحمد فؤاد ورزقي حمرون بدلا من وليد علي فرج ومحمد فخري وسيف تيري.

وسط هجمات فاركو وفي الدقيقة 69 مرر أحمد محمود الكرة لأحمد بلحاج هيأها لنفسه وسددها قوية أبعدها الحارس محمد سعيد شيكا إلى ركنية ..وفي الدقيقة 71 دفع علاء عبد العال المدير الفني للجون بنزول كريم ممدوح وأشرف مجدي بدلا من أحمد بلحاج وأيمن سعد موكا.

في الدقيقة 75 تصدى أرنود لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بعيدا عن مرمى محمد سعيد شيكا ودفع خالد جلال بأحمد صغيري بدلا من شكري نجيب.

أحمد مسعود يتألق

في الدقيقة 77 انطلق جيفرسون إينكادا في الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية سددها أحمد شريف برأسه سهلة بين يدي أحمد مسعود حارس الجونة.. وتكرر نفس السيناريو وتلقى رزقي حمرون كرة عرضية وسددها برأسه بين يدى أحمد مسعود.

في الدقيقة 85 دفع علاء عبد العال بحسام إيفونا بدلا من جابريل شيكودي واحتسب الحكم عاطف حسين سبع دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الثانية منها أهدر أشرف مجدي فرصة حسم الأمور عندما تلقى تمريرة كريم ممدوح داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر ودفع علاء عبد العال بعبد الله هاشم عبادي وإيمانويل بدلا من كريم ممدوح وأرنود.