فاركو يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب الجونة في دوري نايل

يحل الحونة ضيفا على فريق فاركو في الرابعة من مساء اليوم السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الأسبوع الخامس من مسابقة دوري نايل.

فريق فاركو بقيادة خالد جلال تقدم للمركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط بعدما حقق فوزه الأول في الجولة الماضية على الإسماعيلي في المباراة الأولى لخالد جلال الذي تولي المسئولية بعد رحيل البرتغالي برونو روماو الذي قاد الفريق في ثلاث مباريات جمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام مودرن فيوتشروالمصري وسجل فاركو ثلاثة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف .

فاركو يبحث عن الفوز الثاني

خالد جلال طالب لاعبيه بتحقيق الفوز الثاني حتى يتقدم في جدول دوري نايل وحذرهم من الاستهانة بفريق الجونة وأكد لهم أنه يلعب بشكل منظم ويجيد الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة .

على الجانب الأخر يحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز السادس عشر برصيد نقطتين من التعادل مع سموحة والاتحاد السكندري والهزيمة أمام إف سي زد وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الرابع وسجل الجونة ثلاثة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف .

الجونة يخشى انتفاضة فاركو

الجونة خاض أخر مبارياته أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أكتوبر الجاري وبعد تأجيل مباراته مع الأهلي حصل الفريق على راحة لمدة 22 يوما استغلها علاء عبد العال في تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وعلاج الأخطاء التي حدثت في المباريات الثلاث الأولى وكذلك تجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق منذ بداية الدوري.

علاء عبد العال حذر لاعبيه من انتفاضة فريق فاركو وأكد لهم أن الفوز على الإسماعيلي منح لاعبيه دفعة معنوية هائلة وطالب علاء عبد العال بالتركيز طوال المباراة حتى يستطيع الفريق تحقيق نتيجة إيجابية.

يدير المباراة عاطف حسين ويساعده إبراهيم السوداني وإسلام أبو العطا ومعهم إبراهيم محجوب حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.