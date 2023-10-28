السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول قرار من أوسوريو بعد هزيمة الزمالك أمام إنبى فى دورى نايل

الزمالك وإنبي
الزمالك وإنبي

قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي التي خاضها الفريق الأبيض في دوري نايل.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام إنبي بهدفين مقابل هدف على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الإثنين المقبل، استعدادًا لمواجهة زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 8 نقاط بينما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

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الزمالك يتلقى خسارته الأولى في دوري نايل

فرط فريق الزمالك في احتلال المركز الثاني بدوري نايل لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، وذلك عقب تلقيه خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم أمام إنبي 1 / 2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت فوز بيراميدز على المصري 3 / 2.

وكان إنبي هو البادئ بالتسجيل عن طريق زياد كمال في الدقيقة 22 ولكن الزمالك تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 30 بركلة جزاء نفذها أحمد سيد زيزو بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، توالت المحاولات الهجومية للفريقين بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وبالفعل تمكن إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68 عن طريق أحمد أمين أوفه.

بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس، فيما فرط الزمالك في الانقضاض على المركز الثاني، بعدما توقف رصيده عند ثماني نقاط في المركز الرابع.

وأصبح هذا الانتصار هو الثاني على التوالي وبشكل عام لفريق إنبي في الدوري هذا الموسم حيث خسر في مباراتين وتعادل في مباراة.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الأولى للزمالك في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا.

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