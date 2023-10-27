السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب برأس حربة في بداية مباراة إنبي

أوسوريو
أوسوريو

تحدث خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب خسارة الفريق الأبيض أمام إنبي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري نايل.

وخسر الزمالك أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة.

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أوسوريو: لعبنا بشكل جيد لكننا خسرنا بكرة ثابتة

قال أوسوريو في تصريحات عقب المباراة: "سيطرنا على المباراة بأكملها ولعبنا بشكل جيد لكننا خسرنا بكرة ثابتة في النهاية".

وأكمل: "حدث شيء غريب من اللاعبين في الكرة العرضية ولا أريد ذكر أسماء محددة، سأتحدث معهم في الغرف المغلقة".

واعترف مدرب الزمالك بالخطأ الذي ارتكبه فيما يتعلق بعدم اللعب برأس حربة صريح، مضيفًا أنه عقب التأخر بهدفين لهدف كان عليه أن يلجأ للعب بثنائي في خط الهجوم لتعويض التأخر.

وأردف: "دفعت في المباراة الماضية بثلاثة مدافعين واليوم أخطأت في التشكيل ولعبت بأربعة لاعبين في خط الدفاع وهذا خطأ آخر اعترف به أيضًا".

وأتم أوسوريو: "مشاركة شيكابالا مسؤوليتي وأنا من يتحمل مستواه الجيد أو السيئ في المباريات".

الزمالك يتلقى خسارته الأولى في دوري نايل

وفرط فريق الزمالك في احتلال المركز الثاني بدوري نايل لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، وذلك عقب تلقيه خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم أمام إنبي 1 / 2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت فوز بيراميدز على المصري 3 / 2.

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