السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سموحة بـ10 لاعبين يفرض التعادل الإيجابي على زد في دوري نايل

زد وسموحة
زد وسموحة

فرض فريق سموحة، التعادل الإيجابي على مضيفه زد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نايل موسم 2023-2024.

تقدم مصطفى زيكو لصالح زد في الدقيقة 61 من عمر المباراة مستغلًا خطأ حارس المرمى الهاني سليمان بعد محاولة مراوغته خارج منطقة الجزاء، ليقطع زيكو الكرة ويضعها داخل الشباك.

وأدرك عمرو قلاوة التعادل لصالح سموحة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

بهذا التعادل ارتفع رصيد زد عند 9 نقاط في المركز الثالث، كما رفع سموحة رصيده عند 8 نقاط في المركز السابع.

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أحداث المباراة

فريق سموحة بدأ المباراة بضغط قوي وكاد أن يتقدم بعد 3 دقائق بعدما أرسل أحمد خالد تمريرة عرضية من جهة اليمين وقابلها فادي فريد برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وحصل أحمد حكم مدافع سموحة على بطاقة حمراء في الدقيقة 14 بعد خطأ ضد شادي حسين وهو في حالة انفراد بحارس المرمى خارج منطقة الجزاء.

في الدقيقة 28 توقف المباراة بسبب إصابة شادي حسين بعد كرة مشتركة مع الحارس الهاني سليمان.

مصطفى زيكو سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الهاني سليمان وتابعها شادي حسين بتسديدة ولكن مرت بدون خطورة على المرمى.

وجاء هدف زد الأول في الدقيقة 61 بعدما استغل مصطفى زيكو خطأ فادح من الحارس الهاني سليمان بعدما حاول مراوغة مصطفى زيكو خارج منطقة الجزاء ولكن نجح الأخير في استخلاص الكرة وتسديدها بسهولة في المرمى الخالي.

في الدقيقة 70 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سموحة بداعي وجود لمسة يد على ديلسون كاموني.

سجل عمرو قلاوة هدف التعادل لصالح سموحة من ركلة جزاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

سموحة مباراة زد وسموحة دوري نايل 2023 2024 الهاني سليمان مصطفى زيكو

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