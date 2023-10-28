سموحة الجريح في مهمة صعبة أمام إف سي زد بالأسبوع الخامس لدوري نايل

يشهد ستاد القاهرة في السابعة مساء اليوم، مواجهة قوية بين إف سي زد بقيادة مجدي عبد العاطي وسموحة بقيادة أحمد سامي، في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري نايل .

إف سي زد يسعى للعودة للانتصارات

فريق إف سي زد الوافد الجديد لدوري الأضواء يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط من انتصارين على الإسماعيلي والحونة بنتيجة واحدة 1- صفر والتعادل مع بلدية المحلة والمقاولون بنتيجة واحدة 3-3 ويسعى للفوز والوصول للنقطة 11 والتقدم للمركز الثاني في جدول دوري نايل.

ويدرس مجدي عبد العاطي إجراء تغييرات في التشكيل الأساسي بعد تراجع أداء الفريق أمام المقاولون واهتازا خط دفاعه بشكل لافت للنظر.

سموحة في مهمة تضميد الجراح

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد سبع نقاط من الفوز على بلدية المحلة بهدفين نظيفين وعلى المقاولون 2-1 والتعادل مع الجونة 1-1 والهزيمة أمام الزمالك 1-5.

سموحة يخوض مباراة اليوم متأثرا بهزيمته الثقيلة أمام الزمالك ويدرك أحمد سامي أن تحقيق نتيجة سلبية في مباراة اليوم من شأنه أن يفتح الباب أمام رحيله لذلك حرص على تهيئة لاعبيه نفسيا وطالبهم بنسيان الهزيمة أمام الزمالك والتركيز في العودة للانتصارات على حساب إف سي زد.

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: الهاني سليمان ومحمد أشرف وحسن تيمور وأحمد عبد الحكم وشريف رضا ومحمود وحيد ومحمد سعيد وإسلام جابر وإبراهيم سامي وعبد اللطيف بن قسو والحسن دحدوح وحمدي علاء ومحمود حليمو وأحمد خالد ومحمد مصطفى ميدو وطارق علاء وعمرو قلاوة وايمانويل ودكوا دودو وفادي فريد وحسين فيصل ومصطفى بدري.

وشهدت القائمة غياب حسام حسن ومحمد مغربي وأحمد جمال بسبب الإصابة ومحمد عصام لأسباب فنية.

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده رجب محمد ومحمد مجدي سليمان ومعهم محمود وفا حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو ومحمد علاء هاشم مساعد حكم فيديو.