الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري "نايل" والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

ارتفعت معدلات البحث عن مباراة الزمالك وزد، وكثر التساؤل عن موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري «نايل» والقنوات الناقلة، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري نايل (موسم 2023/2024)، بكثافة شديدة على كافة محركات جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري «نايل» والقنوات الناقلة 

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري «نايل» والقنوات الناقلة، وموقف الزمالك بجدول ترتيب دوري نايل (2023/2024).

ويأتي ذلك، بعد الأداء والعروض المتذبذبة للغاية من قبل اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب القلعة البيضاء، الذي أصبح يواجه شبح الرحيل والإقالة، في حالة حدوث أي اخفاق جديد للفريق خلال مواجهتي زد بدوري نايل، فضلا عن المواجهة المرتقبة والمصيرية أمام بيراميدز، في نصف كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي (2022/2023)، الأربعاء المقبل الموافق 8 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك وزد بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره زد، في تمام السابعة مساء غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في أول أيام الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد بدوري نايل (2023/2024)

تنقل  مباراة الزمالك أمام زد، في تمام السابعة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي لكافة مباريات الموسم الحالي (2023/2024)، سواء مسابقة دوري نايل، أو نسختي كأس مصر القديمة (2022/2023) والجديدة (2023/2024)، وكأس رابطة الأندية المحترفة، وأخيرا كأس السوبر للأندية الأبطال في نسختها الحديثة، بالإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويسبق  مباراة الزمالك وزد، تقديم استوديو تحليلي عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

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موقف الزمالك بجدول ترتيب دوري نايل (2023/2024)

يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين على حساب البنك الأهلي 2/1 وسموحة 5/1، والتعادل الإيجابي في مواجهتين بيراميدز 2/2 والمقاولون العرب 1/1، والهزيمة مؤخرا أمام إنبي 2/1.

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