الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري "نايل" والقنوات الناقلة

الزمالك وإنبي
الزمالك وإنبي

ارتفعت معدلات البحث عن موعد مباراة الزمالك أمام زد، في الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، عبر محرك “جوجل”، حتى انطلاق المواجهة ونهايتها.

مباراة الزمالك وزد

ويأتي ذلك، بعد الأداء المتذبذب للفارس الأبيض، خلال المواجهتين الماضيتين من الدوري، فبعد الفوز الساحق على سموحة بنيتجة 5/1، توقع الجميع استمرار الصحوة، لاسيما بعد الاستقرار الإداري الذي يعشه النادي حاليا، عقب تولي حسين لبيب وقائمته مسئولية مجلس الإدارة خلفا للمجلس السابق، إلا أن جماهير الزمالك اصطدمت بالسقوط المفاجئ أمام إنبي في الجولة الماضية.

وتنتظر جماهير الزمالك، موعد مباراة الزمالك أمام زد، في الجولة السادسة من دوري نايل، بشغف شديد، حيث تعتبرها فرصة كبيرة لإعادة الانتصارات وتصحيح المسار مجددا، والابتعاد عن نزيف النقاط مبكرا.

موعد مباراة الزمالك أمام زد في الدوري نايل

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره زد، في السابعة مساء الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الجولة السادسة بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك أمام زد، في الجولة السادسة من دوري نايل (موسم 2023/2024)، في السابعة مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق تقديم مباراة الزمالك وزد، في الجولة السادسة من دوري نايل، في السابعة مساء الجمعة المقبلة، أستوديو تحليلي عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة، سواء 1 أو 2.

أسامة جلال يقترب من الزمالك.. وقرار إدارة بيراميدز يحسم الصفقة

موقف الزمالك بجدول  نايل موسم 2023/2024

ويحتل الزمالك المركز الخامس، في جدول ترتيب مسابقة دوري نايل، برصيد 8 نقاط، من فوزين على البنك الأهلي بنتيجة 2/1 وسموحة 5/1، والتعادل الإيجابي في مواجهتين بيراميدز 2/2 والمقاولون العرب 1/1، والهزيمة الوحيد أمام إنبي في الجولة الماضية بنتيجة 2/1.

اقرأ أيضاً

تأجيل محاكمة المتهم بقتل محمد كشمير نجل لاعب الزمالك السابق

الزمالك دوري نايل موعد مباراة الزمالك أمام زد موعد مباراة الزمالك وزد بدوري نايل القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد بدوري نايل

مواد متعلقة

أسامة جلال يقترب من الزمالك.. وقرار إدارة بيراميدز يحسم الصفقة

مدرب الزمالك يرفض التغييرات فى الجهاز المعاون قبل لقاء زد

وكيل "فتوح" يكشف تطورات مفاوضات التجديد مع الزمالك ويؤكد: لديه 4 عروض محلية

الأكثر قراءة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة