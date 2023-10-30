موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري "نايل" والقنوات الناقلة

ارتفعت معدلات البحث عن موعد مباراة الزمالك أمام زد، في الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، عبر محرك “جوجل”، حتى انطلاق المواجهة ونهايتها.

مباراة الزمالك وزد

ويأتي ذلك، بعد الأداء المتذبذب للفارس الأبيض، خلال المواجهتين الماضيتين من الدوري، فبعد الفوز الساحق على سموحة بنيتجة 5/1، توقع الجميع استمرار الصحوة، لاسيما بعد الاستقرار الإداري الذي يعشه النادي حاليا، عقب تولي حسين لبيب وقائمته مسئولية مجلس الإدارة خلفا للمجلس السابق، إلا أن جماهير الزمالك اصطدمت بالسقوط المفاجئ أمام إنبي في الجولة الماضية.

وتنتظر جماهير الزمالك، موعد مباراة الزمالك أمام زد، في الجولة السادسة من دوري نايل، بشغف شديد، حيث تعتبرها فرصة كبيرة لإعادة الانتصارات وتصحيح المسار مجددا، والابتعاد عن نزيف النقاط مبكرا.

موعد مباراة الزمالك أمام زد في الدوري نايل

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره زد، في السابعة مساء الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الجولة السادسة بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك أمام زد، في الجولة السادسة من دوري نايل (موسم 2023/2024)، في السابعة مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق تقديم مباراة الزمالك وزد، في الجولة السادسة من دوري نايل، في السابعة مساء الجمعة المقبلة، أستوديو تحليلي عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة، سواء 1 أو 2.

موقف الزمالك بجدول نايل موسم 2023/2024

ويحتل الزمالك المركز الخامس، في جدول ترتيب مسابقة دوري نايل، برصيد 8 نقاط، من فوزين على البنك الأهلي بنتيجة 2/1 وسموحة 5/1، والتعادل الإيجابي في مواجهتين بيراميدز 2/2 والمقاولون العرب 1/1، والهزيمة الوحيد أمام إنبي في الجولة الماضية بنتيجة 2/1.