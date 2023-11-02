الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يجتمع مع لاعبى الأهلى بمقر النادى بعد مباراة صن داونز

مارسيل كولر
مارسيل كولر

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة اللاعبين إلى مقر النادي عقب مباراة صن داونز.

وودع الأهلي بطولة الدوري الأفريقي عقب تعادله سلبيًا مع صن داونز في إياب نصف النهائي، ليخسر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بالتوجه إلى ملعب مختار التتش بمقر النادي والاجتماع معهم.

وتوجهت حافلة الأهلي عقب المباراة مباشرةً إلى مقر النادي بالجزيرة برفقة السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

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معلول يدخل في نوبة بكاء عقب المباراة

وفي السياق ذاته، دخل علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، في نوبة بكاء عقب المباراة.

وأهدر علي معلول ركلة جزاء بعد مرور 10 دقائق من بداية المباراة حيث تصدى لها الحارس، ليتأثر مستواه بعد ذلك.

وسيطرت حالة من الجزن على لاعبي الأهلي، وصلت إلى بكاء البعض داخل غرفة خلع الملابس بعد الخروج من بطولة الدوري الأفريقي.

أول تعليق من كولر بعد خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

علّق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خروج المارد الأحمر على يد صن داونز الجنوب أفريقي من الدور نصف النهائي.

وودع الأهلي منافسات الدوري الأفريقي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في لقاء الإياب الذي أقيم مساء الأربعاء.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا الفريق الأفضل وأضعنا فرصًا بالجملة وكان من المفترض أن نتقدم بثلاثية في الشوط الأول، الفريق الأفضل هو من ودع البطولة اليوم".

وأضاف: "لا يوجد فريق في كرة القدم يفوز بكل البطولات وكل المباريات ولا يتعرض للخسارة، جزء من الثقافة إنك في يوم ما من الممكن أن تتعرض للخسارة وهذا أمر طبيعي للغاية".

وتابع: "خسرنا بطولتين، الأولى الفريق كان في مرحلة الإعداد ولم نكن في حالة بدنية جيدة وجاهزة على عكس المنافس، والبطولة الثانية كنا الأفضل وأهدرنا ركلة جزاء وكنا الأكثر سيطرة طوال اللقاء لكن الكرة لم تسكن الشباك".

وواصل حديثه: "أهم شيء أرغب في الحديث عنه هو الدفاع عن اللاعبين فالجميع أدى واجبه على أكمل وجه، ولم يبخل أحد بأي مجهود لكن التوفيق غاب عن الفريق".

وأكمل: "لاعب الكرة مثل أي شخص لا يمكن أن يقدم عمله في أفضل صورة كل يوم ولا يوجد أحد طوال العام بنفس الصورة".

وأردف: "من المهم للغاية أن نواصل العمل والتركيز وكل الأمور تسير بشكل جيد".

وأتم: "مباراة اليوم جميع اللاعبين نفذوا كل شيء كما طلبت منهم وكان ينقصنا فقط أن نكون أشرس داخل منطقة الجزاء لتحويل الفرص إلى أهداف وهذا ما كان ينقصنا".

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