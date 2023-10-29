الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غرابة: تلقينا خطابا من سيراليون على إقامة مباراة مصر بليبريا وننتظر تأكيد الكاف

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر، أن اتحاد الكرة تلقى مؤخرا خطابا من اتحاد سيراليون بإقامة مباراة مصر بليبريا يوم 19 فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وواصل غرابة فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجهاز الفني للمنتخب ما زال ينتظر تأكيد من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بموعد واقامة المباراة.

وأضاف غرابة، أن الجهاز الفنى للمنتخب جاهز ووضع كل الاحتمالات سواء باقامة المباراة في ليبريا أو اقامتها فى أى دولة اخرى.

يذكر أن اتحاد الكرة، حاول مع اتحاد سيراليون لإقامة مباراة في مصر بسبب أن هناك مشاكل فى ملاعب سيراليون لاستضافة المباريات الدولية.

ويلتقى المنتخب نظيره الجيبوتي يوم 16 من نوفمبر الجاري باستاد القاهرة فى الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم ويسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لحضور أكبر عدد من الجماهير في مباراة جيبوتي.

وكان المنتخب قد خاض مباراتين وديتين في شهر أكتوبر الماضى أمام زامبيا وفاز المنتخب بهدف احرزه حمدي فتحي وتعادل المنتخب مع نظيره الجزائري بهدف لكل منهما تقدم المنتخب عن طريق حمدي فتحي وتعادل المنتخب الجزائري فى الدقائق الاخيرة من المباراة 

ونال روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، على اشادة جميع وسائل الإعلام بعد المستوى المميز الذى قدمه المنتخب أمام الجزائر وخاصة اان المنتخب لعب ناقص لاعب بعد طرد محمد هانى من الشوط الأول.

ومن ناحية اخرى يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا خلال الايام المقبلة لمناقشة عدد من الملفات الهامة، ابرزها تعيين رئيسا للجنة التظلمات بدلا من المستشار عادل الشوربجي الذى توفاه اتلله قبل عدة أيام.

كما يناقش المجلس في اجتماعه المقبل الدعوة لعقد عمومية عادية المقرر لها في يناير المقبل لمناقشة عدد من الملفات التى تخص لائحة اتحاد الكرة.

المنتخب ​مصر​ سيراليون ليبريا البرتغالي روي فيتوريا جيبوتي

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