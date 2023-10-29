تقرير ميكالى يحسم خلاف أعضاء الجبلاية بشأن بديل وائل رياض

يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ملف تعيين مدرب مساعد فى الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، بديلًا لوائل رياض الذي تولى مهمة قيادة منتخب الشباب مواليد 2005، وذلك خلال الاجتماع الذي يعقد بمجلس الجبلاية اليوم.

وشهدت الأيام الماضية خلافًا بين أعضاء الجبلاية بسبب كثرة الترشيحات لخلافة وائل رياض فى جهاز المنتخب الأوليمبى، رغم إعلان البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى عن عدم حاجته لتعيين مدرب مساعد.

ولكن رغبة أعضاء الجبلاية فى تعيين بعض الأشخاص خلقت نوعًا من الخلاف بسبب رغبة كل عضو فى تعيين مدرب من أصدقائه كنوع من المجاملة كما فعل حازم إمام بتعيين أيمن عبدالعزيز فى الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى رغم تأكيدات البرتغالى روى فيتوريا بعدم حاجته لمساعد مدرب.

ومن المقرر أن يتم حسم هذا الملف بناء على تقرير مكتوب من ميكالى بشأن هذا الملف.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اجتماعًا اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بالجزيرة من أجل استكمال تشكيل الأجهزة الإدارية والطبية لمنتخبي الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008.

ويسعى مجلس الجبلاية لاستكمال تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009.

كما يناقش المجلس ملف تشكيل لجنة الاستئناف (التظلمات)، بعد أن توقف عمل اللجنة السابقة بعد وفاة رئيسها المستشار عادل الشوربجي.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبى لخوض فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية 2024 التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل.

ويسعى ميكالى لخوض مباريات ودية مع منتخبات أوروبية فى المقام الأول أو مع منتخبات أمريكا اللاتينية بهدف زيادة الاحتكاك لدى اللاعبين.

ورفض ميكالى مواجهة كولومبيا وديًا، فى حين اعتذر منتخب أمريكا عن عدم الحضور للقاهرة وخوض مباراة ودية مع المنتخب الأوليمبى فى نوفمبر المقبل، الأمر الذى وضع اتحاد الكرة في مأزق بسبب ضيق الوقت وعدم إنهاء الاتفاق على مباريات ودية حتى الآن.