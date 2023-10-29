عرض برازيلى لإقامة مباراة ودية مع المنتخب الأوليمبى

تلقى مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عرضا من إحدى شركات التسويق الرياضى لإقامة مباراة ودية بين المنتخب الأوليمبى ونظيره البرازيلى خلال الفترة المقبلة، حيث تم تحويل الأمر إلى البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبى لخوض فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية 2024 التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل.

وتضمن العرض البرازيلى إقامة مباراة ودية مع المنتخب الأوليمبى خلال الفترة المقبلة، سواء فى شهر نوفمبر حيث المعسكر المقبل، أو فى شهر ديسمبر أثناء إقامة معسكر المنتخب الوطنى الأول استعدادا لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار.

كان الاتحاد الامريكى لكرة القدم قد اعتذر عن عدم مواجهة المنتخب الأوليمبي وديا فى اللقاء الودي الذى كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر المقبل لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأمريكي إقامة المباراة فى وقت لاحق.

وهو ما دفع الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي لتكثيف المفاوضات مع منتخبات أخرى والمفاضلة بين وديات أخرى من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات الأخري لأدائها فى معسكره المقبل بناءً على اختيارات الجهاز الفني بقيادة البرازيلى ميكالى.

فى الوقت نفسه، رفض ميكالي العرض الذي تقدمت به إحدى شركات التسويق لمواجهة كولومبيا وديًا، فيما يواصل الجهاز الفني والإداري بالتنسيق مع اتحاد الكرة، البحث عن بدائل لإقامة وديتين في المعسكر المقبل.

وتلقى منتخب مصر الأوليمبي عرضا من نظيره المنتخب الكولومبي، للعب مباراة ودية في شهر نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ويسعى ميكالى لخوض مباريات ودية مع منتخبات أوروبية فى المقام الأول أو مع منتخبات أمريكا اللاتينية بهدف زيادة الاحتكاك لدى اللاعبين.